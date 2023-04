Googles erstes faltbares Smartphone ist in einem Video aufgetaucht. Auch wenn es sich nur um einen kurzen Clip handelt, ist immerhin der Faltmechanismus des Pixel Fold in Aktion zu sehen. Google wird das besondere Handy bald offiziell vorstellen.

Google Facts

Pixel Fold: Google-Handy in erstem Video zu sehen

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Google sein erstes faltbares Smartphone präsentieren wird. Kurz vor der Vorstellung ist nun ein Video aufgetaucht, in dem das Pixel Fold zu sehen sein soll. Ein Leaker hat es bei Twitter veröffentlicht, wenn auch mit teils verpixeltem Inhalt (Quelle: Kuba Wojciechowski bei Twitter).

Das Video kommt nur auf eine Laufzeit von sechs Sekunden, aber der Faltmechanismus des Pixel Fold ist zu erkennen. Wie erwartet handelt es sich um ein Handy mit innenliegendem Haupt-Display, ganz wie bei der Fold-Reihe von Samsung.

Spätestens jetzt steht auch fest, dass Google zwei Selfie-Kameras verbauen wird. Die des äußeren Displays ist in den Bildschirm selbst eingelassen, während die innere Kamera über dem Display zu finden ist. Ein Blick auf die Rückseite des Smartphones – und damit auf die Hauptkameras – bleibt uns verwehrt.

Das innere OLED-Display soll Berichten nach auf eine Diagonale von 5,8 Zoll kommen, während das Haupt-Display 7,6 Zoll bietet. Zum Vergleich: Beim aktuellen Samsung Galaxy Fold 4 sind es 6,2 Zoll außen und ebenfalls 7,6 Zoll innen. Auch beim Pixel Fold ist von einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hz auszugehen.

Das Pixel Fold wird wohl von einem Tensor-G2-Prozessor angetrieben, der sich auf bis zu 12 GB Arbeitsspeicher verlassen kann. Die rückwärtige Kamera soll Bilder mit 48 MP ermöglichen, hinzu kommen ein 10,8-MP-Teleobjektiv und ein 10,8-MP-Ultraweitwinkel.

Das halten wir von Samsungs aktuellen Falt-Modellen:

Samsung Galaxy Z Flip 4 & Z Fold 4: Eine Serie hat sich gefunden Abonniere uns

auf YouTube

Google Pixel Fold für 1.799 Euro?

Es ist davon auszugehen, dass Google das Pixel Fold neben dem Pixel 7a bei der Entwicklerkonferenz Google I/O vorstellt, die am 10. Mai 2023 stattfindet. An diesem Tag soll es auch in den Verkauf gehen. Möglicherweise werden 1.799 Euro für das Handy fällig.