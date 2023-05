Steam-Spieler vergleichen den Planeten-Survival-Hit Stranded: Alien Dawn oft mit RimWorld und Die Sims. Die sehr positiven Wertungen sprechen dafür, dass sich hier eine richtige Gaming-Perle versteckt.

Steam Facts

Stranded: Alien Dawn erobert Steam-Bestseller-Charts

Immer mal wieder landen neue Strategie- und Survival-Spiele in den Steam-Charts, doch Stranded: Alien Dawn zeichnet besonders eines aus: Es ist stark von RimWorld inspiriert, einem Genre-Kultspiel, das insbesondere für seine Simulation menschlich-bizarren Verhaltens berühmt ist. Die einfache Grafik von RimWorld ist allerdings nicht für jeden etwas. Stranded: Alien Dawn dagegen sieht nicht nur realistisch, sondern auch ziemlich hübsch aus. Das scheint auch bei den Steam-Spielern gut anzukommen. Denn aktuell steht Stranded: Alien Dawn recht weit oben in den Steam-Bestseller-Charts (Quelle: Steam).

Darum geht es in Stranded: Alien Dawn: Mit einer kleinen Crew strandet ihr auf einem unbekannten Planeten, der nicht nur außerirdische Pflanzen, sondern auch fremde Wesen beherbergt. Euer Ziel ist es, ganz klassisch, irgendwie in dieser neuen Welt zu überleben. Dafür verteilt ihr Aufgaben an eure Schützlinge, wie etwa Holz sammeln, Schlafplätze und Hütten bauen oder Nahrung finden. Wetter sowie Umwelt verändern sich und erfordern entsprechende Maßnahmen, zudem können euch aggressive Lebensformen angreifen.

Werft einen Blick auf Stranded: Alien Dawn:

Stranded: Alien Dawn – Launch-Trailer

Stranded: Alien Dawn Haemimont Games

Nach und nach könnt ihr eure Umgebung sowie die Vegetation und das Tierreich erforschen, wodurch ihr neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt. Wichtig sind hierbei aber besonders die Menschen, mit denen ihr arbeitet: Jede Person hat einen Hintergrund, einen bestimmten Charakter sowie Stärken und Schwächen. Sie reagieren außerdem auf alle möglichen Veränderungen, was das Gameplay besonders spannend macht: Eine Person schläft etwa schlecht, wenn ständig andere Leute an ihrem Schlafplatz vorbeigehen. Sie wird also unglücklich, was so weit gehen kann, dass sie wütend herumläuft und Möbel zerstört.

Ähnlich wie in Die Sims müsst ihr also auf die Stimmungen eurer Crew achten und nebenbei das gesamte Lagerleben so managen, dass alle halbwegs glücklich sind und nicht sterben. Die Gestrandeten verändern sich auch mit der Zeit: Sie werden besser und entwickeln sich weiter.

Wir haben ein paar nützliche Steam-Tipps für euch:

Stranded: Alien Dawn ist noch lange nicht so komplex wie RimWorld, wird aber weiterentwickelt und könnte sich in Zukunft an seine berühmten Vorfahren annähern. Erschienen ist das Spiel am 25. April 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.