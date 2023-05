Der Kampf um die Grafikkarten-Krone geht in die nächste Runde. Mit der RTX 4090 hat Nvidia aktuell das schnellste Modell für Gamer im Angebot – doch das könnte sich unter Umständen bald ändern. Ein aufmerksamer Reddit-Nutzer hat ein interessantes Dokument entdeckt, das nahelegt, dass AMD noch in dieser Generation zwei stärkere Grafikkarten auf den Markt bringen wird.

AMD Radeon RX 7950 XT / XTX in ROCm-Liste aufgetaucht

Die AMD Radeon RX 7900 XT und XTX bieten zwar massig Leistung, mit der RTX 4090 können beide Karten jedoch nicht mithalten – sie stehen eher in direkter Konkurrenz zur RTX 4080. Hat sich AMD also damit abgefunden, dass man Nvidia in diesem Punkt schlichtweg nicht das Wasser reichen kann? Anscheinend nicht.

Denn ein aufmerksamer Reddit-Nutzer hat in einem ROCm-Pull-Request von AMD, in dem sich eine große Liste an Grafikkartenmodellen findet, eine interessante Entdeckung gemacht. In dem Dokument finden sich die Modellnamen vieler Grafikkartenmodelle, die offiziell noch gar nicht von AMD vorgestellt wurden. Auch die RX 7950 XT und XTX tauchen in der Liste auf.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch die folgenden GPU-Modelle enthüllt die Liste:

AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Radeon RX 7500 XT

AMD Radeon RX 7600M XT

AMD Radeon RX 7600M

AMD Radeon RX 7700S

AMD Radeon RX 7600S

AMD wird sein Grafikkarten-Portfolio voraussichtlich also in allen Preissegmenten ausbauen. Was Fans beachten sollten: In dieser ROCm-Liste landen zwar Grafikkarten-Modelle, von denen AMD zum aktuellen Zeitpunkt ausgeht, dass sie erscheinen werden – wann das jedoch der Fall ist (oder ob die GPUs jemals an den Start gehen) lässt sich daraus nicht ableiten.

Details zu den neuen Top-Grafikkarten von AMD sind noch Mangelware

Aktuell gibt es noch keine bestätigten Specs der AMD Radeon RX 7950 XT und XTX. Auf TechPowerup gibt es zwar erste Produktseiten zu sehen, in denen die technischen Daten angegeben werden – hierbei dürfte es sich jedoch lediglich um Schätzungen und Informationen aus der Gerüchteküche handeln.

Es scheint jedoch so, als würden RX 7950 XT und XTX auf den gleichen Navi-31-Grafikchip setzen, der auch bei der RX 7900 XT und XTX zum Einsatz kommt. Gut möglich, dass AMD bei den kommenden High-End-Modellen einfach die Taktraten des Chips weiter in die Höhe treibt, um so noch mehr Leistung aus dem Silizium zu kitzeln. So hat es AMD auf jeden Fall in der letzten Grafikkarten-Generation gemacht.