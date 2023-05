Das Nokia 3310 ist ein echt legendäres Handy. Dieses Modell hat gefühlt jede Tortur überlebt und konnte danach immer noch zum Telefonieren oder zum Spielen von Snake genutzt werden. Das Nokia XR21 soll zumindest etwas auf den Spuren das Nokia 3310 wandeln.

Nokia XR21: Extrem robustes Handy vorgestellt

Wenn ihr auf der Suche nach einem sehr robusten Android-Smartphone seid, dann könntet ihr das neue Nokia XR21 ins Auge fassen. Laut Nokia soll dieses Smartphone nicht nur gut gegen Staub und Wasser geschützt sein, sondern auch gegen Stürze. Das Smartphone ist nach MIL-STD-810H und IP69K zertifiziert, was für einen sehr hohen Grad an Robustheit steht, die sonst nur im Außeneinsatz gebraucht wird. Damit könnt ihr also echte Abenteuer erleben und müsst euch keine Sorgen um das Handy machen.

Rein technisch gesehen ist das Nokia XR21 in der Mittelklasse angesiedelt. Ihr bekommt ein 6,49-Zoll-Display, mit FHD+-Auflösung und Corning Gorilla Glass Victus. Als Prozessor kommt nur der etwas ältere Snapdragon 695 zum Einsatz, dem 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Nokia verbaut zudem eine 64-MP-Hauptkamera und einen 4.800-mAh-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgen soll.

Bei der Software spart Nokia leider etwas. So ist auf dem XR21 nur Android 12 vorinstalliert und ihr bekommt auch nur drei neue Android-Upgrades. Dabei ist Android 13 schon lange raus und Android 14 steht vor der Tür. Effektiv ist diese Upgrade-Garantie also nur zwei Android-Upgrades wert. Immerhin soll es vier Jahre monatliche Sicherheitsupdates geben.

Im Video wird das Nokia XR21 vorgestellt:

Nokia XR21 vorgestellt

Nokia XR21: Preis und Verfügbarkeit

Das Nokia XR21 wird in Deutschland zum Preis von 599 Euro verkauft (bei Nokia anschauen). Es gibt nur die eine Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Wählen könnt ihr immerhin aus zwei Farben in Schwarz und Grün. Das robuste Smartphone ist ab sofort verfügbar.

