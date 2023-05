Motorola hat in letzter Zeit ein paar wirklich starke Android-Smartphones vorgestellt und auf den Markt gebracht. Bald soll ein neues Ultra-Handy dazukommen, dessen technische Daten durchgesickert sind. Dabei leistet sich Motorola einen echten Fehler und kann so nicht mit Samsung mithalten.

Motorola Razr 40 Ultra mit älterem Prozessor erwartet

Wenn ein Hersteller ein Ultra-Gerät auf den Markt bringt, dann erwartet man eigentlich die allerbeste Ausstattung. Motorola könnte dieses ungeschriebene Gesetz mit dem nächsten Klapp-Handy Razr 40 Ultra brechen. Bei XDA sind nun nämlich die Spezifikationen des Smartphones durchgesickert und da fällt einer der wichtigsten Parts negativ auf. Motorola setzt beim Ultra-Smartphone nämlich auf den älteren Snapdragon 8+ Gen 1, statt auf den viel schnelleren und effizienteren Snapdragon 8 Gen 2.

Das Problem daran ist, dass Samsung mit seinem Galaxy Z Flip 5 mit großer Wahrscheinlichkeit den Snapdragon 8 Gen 2 verbaut, der das Motorola-Ultra-Handy so locker in den Schatten stellt. Bei den Galaxy-S23-Smartphones hat man im Test sehr deutlich gesehen, wie viel höher die Leistung und Effizienz der neuen Prozessorgeneration ist. Der Verzicht auf die neue Prozessorgeneration ist also ein glasklarer Nachteil.

So soll das Motorola Razr 40 Ultra laut Profi-Leaker Evan Blass aussehen. (Bildquelle: @evleaks

Optisch wird sich das Motorola Razr 40 Ultra deutlich verändern. Es wird ein riesiges Cover-Display geben, welches die Dual-Kamera einfasst. Die Auflösung des Außendisplays soll bei 1.056 x 1.066 Pixel liegen, während das innere Display auf 2.640 x 1.080 Pixel kommt. Es soll 120 oder 144 Hz anbieten, ganz sicher ist das aber nicht. Alle Informationen basieren nur auf einem Leak und müssen sich am Ende nicht zwingend bewahrheiten.

Samsung plant auch einige Upgrades

Motorola möchte mit dem Razr 40 Ultra Samsung natürlich Konkurrenz machen. Doch mit dem Galaxy Z Flip 5 kündigt sich das vermutlich beste Klapp-Handy aller Zeiten an. Es soll nicht nur vom Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben werden, sondern auch ein viel größeres Außendisplay besitzen und zudem neue Kameras haben. Hier kündigt sich in jedem Fall ein spannender Zweikampf an.

