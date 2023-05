WhatsApp testet gerade eine neue Funktion für GIFs: Die animierten Bilder sollen beim Empfänger direkt abgespielt werden. Nutzer müssen also nicht mehr selbst aktiv werden, um sie anschauen zu können. Die neue Auto-Play-Funktion ist bisher aber nur in einer Beta-Version des Messengers aufgetaucht.

WhatsApp: GIFs automatisch abspielen

Animierte GIFs gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, doch bei WhatsApp werden sie auch heute noch nicht so abgespielt, wie eigentlich gedacht. Nutzer des Messengers müssen nach wie vor selbst aktiv werden und die Datei antippen, damit sie auch abgespielt wird. Damit ist bald aber Schluss, wie ein Blick auf die aktuelle Beta-Version von WhatsApp für Android zeigt.

Demnach arbeiten die Entwickler des Messengers an einer Auto-Play-Funktion. GIFs werden auch ohne Zutun des Empfängers direkt abgespielt. Einen Loop soll es aber allem Anschein nach nicht geben. Die GIFs laufen also nur einmal, bevor sie wieder statisch ohne jede Bewegung angezeigt werden (Quelle: WABetaInfo). Möglicherweise überlässt es WhatsApp aber seinen Nutzern, ob sie Loops sehen wollen oder nicht.

Auch wenn es sich nicht gerade um ein revolutionäres Feature handelt, dürfte die Änderung bei vielen Nutzern dennoch gut ankommen. Animierte GIFs sind schließlich dazu da, animiert angeschaut zu werden.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp haben wir im Video für euch gesammelt:

WhatsApp-GIFs mit Auto-Play erst bei Android

Die neue Auto-Play-Funktion ist bislang nur in der Beta-Version des Messengers aufgetaucht und dort auch nur in der Variante für Android-Handys. Wann genau GIFs bei allen Nutzern automatisch abgespielt werden, ist noch unklar. Dazu muss die Funktion erst in der finalen Version der App ankommen.

Um schon vor allen anderen neue Funktionen von WhatsApp auszuprobieren, muss nur am Beta-Programm des Messengers teilgenommen werden. Dabei ist wie immer zu beachten, dass Vorabversionen von Apps auch instabil sein können.

