Wenn das Telefon klingelt und nur „Private Nummer“ angezeigt wird oder die Nummer sogar unterdrückt wurde, bedeutet das selten etwas Gutes. Wie wir immer wieder berichten, stecken dahinter sogar oft Betrüger. GIGA erklärt euch, wie ihr anonyme Anrufer und unbekannte Nummern in Android und iPhone blockieren könnt.

Unbekannte und anonyme Anrufe im iPhone blockieren

In der Regel hat man all seine Kontakte im Telefonbuch des Smartphones gespeichert. Wird dann eine unbekannte Nummer angezeigt, handelt es sich oft um Spammer. In Handys und im Festnetz lassen sich solche Anrufer abweisen. Die Anrufe landen in der Sackgasse.

Das iPhone zäumt das Pferd von hinten auf: Zuerst müsst ihr „Nicht stören“ aktivieren, um anschließend wieder bestimmte Anrufer zuzulassen. Das wird in den Einstellungen geregelt:

Öffnet die Einstellungs-App. Scrollt herunter bis zu „Nicht stören“ und tippt darauf. Aktiviert oben die Option „Nicht stören“ und tippt anschließend unten auf „Anrufe zulassen von“. Die Standardeinstellung ist hier „Favoriten“. Schaltet das um auf „Alle Kontakte“.

Ab sofort werden beim iPhone anonyme Anrufer und unbekannte Nummern blockiert und stummgeschaltet. Das betrifft einfach alle Nummern, die nicht in euren Kontakten sind. Egal, ob das ein Spammer mit unbekannter Nummer ist, oder jemand, der seine Rufnummer unterdrückt hat.

Bei dieser Art, am Handy unbekannte Nummern und anonyme Anrufe zu blockieren, können euch nur Leute anrufen, die in euren Kontakten sind.

Das bedeutet im Klartext: Damit euch danach überhaupt jemand anrufen kann, MUSS er in euren Kontakten eingespeichert sein!

Android: Anonyme Anrufe und unbekannte Telefonnummer sperren

In Android gibt es die Funktion „Blockierte Nummern“. Da wird nicht lange herumgealbert: Jede manuell blockierte Nummer sowie alle unbekannten Nummern, die nicht in den Kontakten sind, werden blockiert. So stellt ihr das ein:

Öffnet die Telefonie-App. Tippt oben rechts auf die 3 Punkte (⁝), um das Menü zu öffnen. Im Menü tippt auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Blockierte Nummern“. Dort aktiviert den Schalter bei „Unbekannt“.

Alle bis dahin von euch blockierten Nummern sind weiterhin blockiert. Zusätzlich kommt jetzt aber kein Anruf und keine SMS von Personen durch, die nicht in euren Kontakten stehen. Anrufe ohne Nummer werden genauso blockiert wie Meinungsforscher, Spammer, aber auch eine Spedition, die einen neuen Kühlschrank liefern soll und vorher anruft. Diese Funktion ist also mit Vorsicht zu genießen.

Anonyme Anrufer im Telekom-Festnetz sperren

Ihr könnt im Festnetz der Telekom alle anonymen Anrufer mit unterdrückter Nummer blockieren, in dem ihr den richtigen Haken im Telefoniecenter setzt.

Öffnet einen Browser und ruft das „Telefoniecenter“ auf. Loggt euch dort mit euren Zugangsdaten ein. Falls ihr mehrere Rufnummern habt, wählt am Anfang euren Anschluss aus, den ihr für die anonymen Anrufe sperren wollt. Im Abschnitt „Erreichbarkeit“ klickt auf den Menüpunkt „Anrufer blockieren“. Scrollt herunter zum Abschnitt „Anonyme Anrufer“ und setzt einen Haken bei „Alle anonymen Anrufe blockieren“.

Das wars schon. Ab sofort bekommt jeder Anrufer eine Ansage, dass keine Anrufe entgegengenommen werden, bei denen die Rufnummer unterdrückt wird. Ihr selbst merkt von dem Anruf gar nichts.

