Samsung hat seine Galaxy-S23-Smartphones gerade erst auf den Markt gebracht, da kündigt sich ein neues Top-Smartphone an, welches zu einem etwas günstigeren Preis verkauft werden soll. Genau für dieses Modell soll Samsung an einem dicken Upgrade für die Kamera arbeiten.

Samsung Galaxy S23 FE mit besserer Kamera erwartet

Samsung hat auf den Release eines Galaxy S22 FE verzichtet und auch das Galaxy S23 FE sollte laut Gerüchten gar nicht mehr erscheinen. Zuletzt verdichteten sich die Informationen aber immer mehr, dass der Smartphone-Geheimtipp doch noch einmal aufgelegt wird. Zwar soll dort ein Exynos-Prozessor von Samsung zum Einsatz kommen, doch zumindest bei der Kamera gibt es gute Nachrichten. Samsung soll im Galaxy S23 FE nämlich eine neue 50-MP-Kamera verbauen, die schon im Galaxy S23 (Test) zum Einsatz kommt (Quelle: GalaxyClub).

Die Kamera des Galaxy S21 FE (Test) war solide, konnte aber nicht ganz mit dem normalen Galaxy S21 (Test) mithalten. Beim Galaxy S23 FE könnte sich das ändern. Der Smartphone-Geheimtipp könnte zumindest bei der Hauptkamera so auf einem Level der aktuellen Top-Smartphones von Samsung arbeiten. Das bedeutet eine deutlich bessere Bildqualität am Tag und schönere Fotos in schwierigen Lichtverhältnissen.

Samsung könnte sich damit aber auch unnötig Konkurrenz machen. Denn das Galaxy S23 ist im Vergleich zum Galaxy S22 schon etwas teurer geworden und das Galaxy S23 FE könnte diesen Nachteil ausgleichen. Kein Wunder, dass sich Samsung bei der Entscheidung für oder gegen dieses Smartphone so schwer tut.

Im Video stellen wir euch das letzte Fan-Edition-Smartphone von Samsung vor:

Wann erscheint das Samsung Galaxy S23 FE?

Das ist die große Unbekannte. Ein Marktstart in diesem Jahr gilt als relativ sicher, wenn sich Samsung in letzter Minute nicht doch noch dagegen entscheiden. Vermutlich wird der Herbst angepeilt, um genug Abstand zu den normalen Galaxy-S23-Smartphones zu lassen. Bestätigt ist das alles aber noch nicht.

