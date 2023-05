In wenigen Tagen wird die Vorstellung des Pixel 7a erwartet. Vor der offiziellen Präsentation sind nun die Europreise für das kompakte Google-Handy enthüllt worden. Google dreht zwar an der Preisschraube, ganz so teuer wie befürchtet wird das Pixel 7a aber offenbar nicht.

Am 10. Mai findet die Google I/O 2023 statt. In diesem Jahr steht die Entwicklerkonferenz ganz im Zeichen neuer Hardware. Neben einem Tablet und Falt-Handy dürfen Google-Fans wohl auch mit der Vorstellung des Pixel 7a rechnen. Dass der Nachfolger des Pixel 6a teurer werden könnte, wird bereits seit längerem gemunkelt. Insider bestätigen nun die Gerüchteküche und enthüllen den Europreis.

Pixel 7a: Google-Handy soll 509 Euro kosten

Für 509 Euro soll das Pixel 7a über die Ladentische gehen. Zwar bezieht sich dieser Preis lediglich auf Frankreich, in Deutschland dürfte das Google-Handy aber wohl ebenfalls so teuer werden. Damit dreht Google spürbar an der Preisschraube. Zum Vergleich: Das Pixel 6a ist im vergangenen Jahr für 459 Euro in den Handel gekommen.

Ein Preisaufschlag von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorgänger ist zwar ordentlich, in Zeiten der XXL-Inflation aber kaum überraschend. Auch bei Google steigen die Kosten. Immerhin wird das Pixel 7a aber nicht so teuer, wie zuletzt auch spekuliert wurde. Teilweise standen Preise von 549 Euro im Raum.

Mit dem Pixel 7a bekommt das Pixel 7 harte Konkurrenz:

Google Pixel 7 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Google hat das Pixel 7a an vielen Ecken und Enden verbessert

Für die 509 Euro erhalten Käufer ein Smartphone, das im Vergleich zum Vorgänger an vielen Ecken und Enden verbessert wurde. Insbesondere das kolportierte 90-Hz-Display merzt einen großen Kritikpunkt des Pixel 6a aus. Außerdem soll das Pixel 7a die Gesichtserkennung der teureren Pixel-Geräte erhalten und sich drahtlos aufladen lassen. Abgerundet wird das Technik-Upgrade von einer neuen Dual-Kamera, die einen 64-MP-Sensor (Weitwinkel) und einen 13-MP-Sensor (Ultraweitwinkel) vereint.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.