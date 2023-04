Wer einen etwas anderen Shooter sucht, der wird aktuell im Xbox-Store fündig. Wir verraten euch, warum das steinzeitliche Open-World-Spiel einen Blick wert ist – besonders jetzt, wo ihr satte 70 Prozent sparen könnt.

Willkommen in der Steinzeit

Die Far-Cry-Reihe von Entwickler Ubisoft bringt es mittlerweile auf stolze 6 Hauptteile und einige Spin-Offs. Dazu zählt auch Far Cry Primal, der wohl auffälligste Serienableger. In dem Open-World-Spiel aus dem Jahr 2016 tauscht ihr nämlich Pistolen und Gewehre gegen einen Speer und einen Bogen aus.

Der offizielle Trailer zu Far Cry Primal:

Far Cry Primal - König der Steinzeit Trailer

Okay, zugegeben, einen Bogen als Waffe gab es auch schon in anderen Far-Cry-Teilen, aber hier sticht vor allem das Setting heraus. In Primal verschlägt es euch nämlich in die urige Steinzeit, wo ihr als Stammeskrieger auf Mammuts und Säbelzahntiger Jagd macht.

Dadurch fühlt sich der Shooter ungewöhnlich frisch und anders an und das obwohl strenggenommen auch hier die berühmt-berüchtigte Ubisoft-Formel zum Einsatz kommt. Ihr erledigt also diverse Missionen, helft verschiedenen Fraktionen und sammelt zahlreiche Items ein.

Far Cry Primal im Sonderangebot

Das ungewöhnliche Szenario kam bei der Fachpresse gut an und wurde mit durchschnittlich 76 Prozent bewertet (siehe Metacritic).

Damit ist Far Cry Primal zwar kein Meisterwerk, aber durchaus eine Empfehlung wert. Besonders da ihr aktuell ordentlich sparen könnt! So bekommt ihr den prähistorischen Shooter derzeit für schlappe 9,89 Euro im Xbox-Store anstatt der regulären 29,99 Euro.

PlayStation-Fans können das Open-World-Spiel über PS Plus Extra ohne zusätzliche Kosten spielen. Steam-User werden hingegen ordentlich zur Kasse gebeten. Hier kostet Primal stolze 49,99 Euro (Link zum Steam-Shop). Ungeachtet des Preises sprechen die Steam-User aber sehr positiv über das Spiel und nennen es stellenweise sogar eines der besten Far-Cry-Spiele.

