Die eher schwache Hardware der Nintendo Switch ist vielen Spielern schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Ein neuer Prozessor von AMD, der speziell für Handheld-Konsolen entwickelt wird, macht nun jedoch noch einmal klar, wie wenig Leistung die Nintendo-Konsole heutzutage bietet.

AMD zeigt neue Handheld-Chips und vergleicht Leistung mit der Switch

Die Nintendo Switch ist alles andere als ein Performance-Monster. Der Tegra-Chip der kompakten Handheld-Konsole gehörte schon 2017 zum alten Eisen – inzwischen merkt man der Hardware deutlich an, dass sie aus dem letzten Loch pfeift. Wie viel leistungsfähiger moderne Handheld-Chips sein können, stellt AMD unter Beweis. Der bekannte Chiphersteller und Erzrivale von Intel stellt zwei neue Ryzen-Z1-Prozessoren vor, die in modernen Handheld-Konsolen zum Einsatz kommen sollen.

Während der Tegra-Chip der Nintendo Switch eine Grafikleistung von schmächtigen 0,4 TFLOPs erreicht, sollen es beim AMD Ryzen Z1 Extreme gleich 8,6 TFLOPs sein. Der AMD-Prozessor soll also über zwanzig Mal so schnell wie der Nintendo-Chip sein. Zur weiteren Einordnung: Die Grafikleistung der PS5 liegt bei etwa 10,3 TFLOPs, die der Series S bei 4 TFLOPs und die der Series X bei 12,2 TFLOPs – AMD könnte mit dem Z1-Extreme-Prozessor also fast das Leistungsniveau moderner Konsolen erreichen.

Auch das Steam Deck würde in diesem Fall alt aussehen. Valves Handheld-Konsole schafft rund 1,6 TFLOPs.

Neben dem Z1 Extreme hat AMD auch noch einen normalen Z1-Chip geplant, der weniger Leistung bietet. (Bildquelle: AMD)

Apropos Switch-Probleme: Nicht nur in Sachen Leistung hat Nintendo Nachholbedarf. Auch die Joy-Cons sind aufgrund der Drift-Problematik für viele Spieler ein absoluter Reinfall. Ein Glück lässt sich dieses Problem mit einem 30-Euro-Gadget lösen. Im Video zeigen wir euch, wie ihr das anstellt:

Technische Daten der beiden neuen AMD-Prozessoren im Überblick

Gut zu wissen: Bei den Angaben handelt es sich aktuell lediglich um Schätzungen der AMD-Ingenieure. Ob der Chip wirklich derart schnell sein wird, bleibt abzuwarten. Zudem muss sich noch zeigen, wie hoch der Verbrauch der Prozessoren unter Last ausfällt. Eine cTDP von maximal 30 Watt könnte nämlich dafür sorgen, dass der Akku der Handheld-Konsolen schnell leergesaugt wird. Auch hier zur Veranschaulichung: Der Chip im Steam Deck verbraucht maximal 15 Watt, also die Hälfte.

Dass TFLOPs allein noch keinen Rückschluss auf die Gaming-Performance zulassen, zeigen erste Ergebnisse von AMD. Rund 48 FPS in Red Dead Redemption 2 und 50 FPS in Far Cry 6 in Full-HD-Auflösung und niedrigen Einstellungen sind im Handheld-Sektor zwar absolut spitze, der PS5 und Xbox Series macht man damit jedoch keine Konkurrenz.

Erste Gaming-Benchmark-Ergebnisse des AMD Ryzen Z1 und Z1 Extreme. (Bildquelle: AMD)

Die technischen Daten der beiden neuen Z1-Prozessoren von AMD im Überblick:

Prozessor AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1 Extreme Rechenkerne / -threads 6 Kerne / 12 Threads 8 Kerne / 16 Threads Grafikkerne 4 RDNA-3-Einheiten 12 RDNA-3-Einheiten Cache-Größe 22 MB 24 MB angepeilte Grafikleistung 2,8 TFLOPs 8,6 TFLOPs TDP 15 bis 30 Watt 15 bis 30 Watt

Ein Leistungs-Upgrade für die Switch wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, doch an einigen Stellschrauben könnte Nintendo dennoch drehen, um die Konsole noch zu verbessern:

