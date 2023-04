Kommt es oder kommt es nicht? Über ein iPad mit einem noch größeren Display jenseits des iPad Pro wurde immer wieder mal spekuliert. In einem neuen Bericht kommt nun ein spannendes Detail zutage. Apple hat sich demzufolge etwas Besonderes einfallen lassen.

Ein iPad in Größe XXL? Berichte dazu gab es in den letzten Monaten immer wieder, doch Gewissheit gibt es bis heute nicht. Neue Nahrung für die Existenz eines Riesen-iPads liefert nun ein neuer Artikel.

iPad XXL bekommt eigene iPadOS-Version

Ein Insider mit dem Twitter-Pseudonym „@analyst941“, der in Vergangenheit schon mal richtig lag, will erfahren haben, dass Apple im Geheimen an einer „Spezialversion“ von iPadOS 17 arbeitet. Das neue System-Update werden wir bereits im Juni auf der WWDC bewundern können, wobei Apple die spezielle Variante sicherlich noch zurückhalten wird (Quelle: MacRumors).

Dafür gibt es einen guten Grund, denn diese Version von iPadOS 17 ist nämlich nur für das erste von wahrscheinlich mehreren übergroßen iPads gedacht. Das erste Modell werden wir jedoch erst im nächsten Jahr sehen. Apple wird solange die Sondervariante von iPadOS 17 sicherlich noch unter Verschluss halten.

Der Insider hat zum neuen „iPad XXL“ noch weitere Details in Erfahrung gebracht. Ganz konkret würde ein Display mit einer Diagonalen von 14,1 Zoll verbaut. Angetrieben wird das größere Apple-Tablet von einem M3-Pro-Chip.

Das System wäre extrem leistungsfähig. So behauptet „@analyst941“, dass das iPad in der Lage sein wird, bis zu zwei 6K-Displays mit 60 Hz über Thunderbolt 4 anzusteuern. Voraussetzung dafür ist dann die spezielle Version von iPadOS 17.

Name noch spekulativ

Einen Namen hat das übergroße iPad noch nicht. Spekuliert wurde hier und da in diesem Zusammenhang über ein „iPad Studio“ oder auch ein „iPad Ultra“, jeweils in Anspielung an den Mac Studio oder die Apple Watch Ultra. Doch echte Anhaltspunkte für diese Bezeichnungen existieren noch nicht.

Sicher ist hingegen, dass wir am 5. Juni die reguläre Version von iPadOS 17 in einer ersten Vorschauversion auf der Keynote zur WWDC bewundern dürfen. Der Release des neuen Systems steht dann wie gewöhnlich im Herbst an.

