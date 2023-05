In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Der Switch-Hit gibt euch lediglich die Werkzeuge, um kreativ zu werden. Fans haben jetzt allerdings schnell entdeckt, dass es eine einfache Lösung für praktisch alle Probleme im Spiel gibt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Zelda: Tears of the Kingdom – So tricksen Fans das Spiel aus

Der größte Unterschied zwischen The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind die neuen Fähigkeiten, die Nintendo Link mit auf den Weg gibt. Eine davon trägt den Namen „Ultra-Hand“. Mit ihr lassen sich praktisch alle Gegenstände bewegen und aneinanderkleben.

Die Fans haben schnell einen Weg gefunden, um dieses Feature voll auszuschöpfen: Sie bauen einfach riesige Brücken, um alle Hindernisse in Hyrule zu überwinden.

Die Bokoblin können noch so hohe Mauern bauen, vor Links Monsterbrücken gibt es kein Entkommen. Auch die Rätsel in den neuen Schreinen sind mit den Konstruktionen überhaupt kein Problem mehr. Klebt einfach alles zusammen, was ihr findet und schon seid ihr am Ziel.

The Legend of Zelda: Link wird Brückenbauer

Eine große Stärke von Zelda: Tears of the Kingdom ist, dass selbst die verrücktesten Lösungsansätze zum Ziel führen. Die Ultra-Hand kennt keine Grenzen. Es scheint kein Limit zu geben, wie viele Gegenstände aneinander befestigt werden können. Irgendwann dreht die Physik des Spiels dann aber völlig durch. Das muss ein Fan feststellen, nachdem er mit seiner Brücke einen Fluss in Hyrule überqueren will.

Brücken in Zelda: Tears of the Kingdom sind einfach und effektiv. Baumaterial gibt es immerhin überall. Ihr könnt nicht nur ganz einfach Bäume fällen, sondern auch das Baumaterial nutzen, dass für den Wiederaufbau von Hyrule bereit liegt. Hoffentlich haben die Bewohner nichts dagegen, dass Link damit ein gigantisches Bauwerk zimmert, um auf irgendeinen Hügel zu kommen. Sie können sich glücklich schätzen. Andere Fans arbeiten bereits an nicht jugendfreien Kreationen. Ob Nintendo damit einverstanden ist?

Schaut euch hier den Trailer von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

