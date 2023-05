In Zelda: Tears of the Kingdom ist es gar nicht so einfach an viele Rubine zu kommen. Und starke Materialien sowie gute Waffen sind ebenfalls wertvoll und selten. Mit Verdopplungs-Glitches könnt ihr eure besten Items vervielfachen, um euer Abenteuer entspannter zu gestalten. In diesem Guide erklären wir euch Schritt für Schritt, wie das geht.

Hinweis: Ihr solltet schnell von den Glitches Gebrauch machen, da sie garantiert bald gepatcht werden. Wir haben die Glitches zuletzt am 18. Mai 2023 getestet.

Materialien duplizieren (unendlich Rubine)

Mit dem ersten Glitch könnt ihr ganz leicht eure Materialien verdoppeln. So könnt ihr zum Beispiel eure stärksten Monsterteile vervielfachen, um gute Waffen craften zu können oder ihr dupliziert natürlich Edelsteine, damit ihr Rubine farmen könnt. Ein Diamant bietet sich am besten an, da ein Diamant 500 Rubine wert ist. Folgendermaßen führt ihr den Glitch aus:

Rüstet einen Bogen aus.

Spannt den Bogen und modifiziert den Pfeil mit dem Item, das ihr duplizieren wollt, zum Beispiel einem Diamanten.

Drückt jetzt die Plus-Taste, um ins Menü zu gelangen.

Begebt euch zum Bogenmenü und legt den ausgerüsteten Bogen auf den Boden.

Rüstet irgendeinen anderen Bogen aus.

Jetzt müsst ihr zweimal schnell hintereinander die Plus-Taste drücken , um das Menü zu schließen und wieder zu öffnen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, wird das zuvor beim ersten Bogen modifizierte Material immer noch am Pfeil des zweiten Bogens hängen.

, um das Menü zu schließen und wieder zu öffnen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, wird das zuvor beim ersten Bogen modifizierte Material immer noch am Pfeil des zweiten Bogens hängen. Legt nun auch den zweiten Bogen auf den Boden.

Sammelt beide Bögen wieder auf und wenn ihr einen Blick in euer Inventar werft, sollte das Material verdoppelt worden sein.

Wiederholt den Glitch, so oft ihr möchtet.

Wir haben für euch ein Video vorbereitet, in dem wir den Glitch vorführen. Mit dem Video solltet ihr den Glitch besser verstehen.

Manchmal kann es vorkommen, dass der Glitch nicht funktioniert, obwohl ihr alles richtig gemacht habt. Woran das liegt, lässt sich nicht genau feststellen. Es scheint aber zu helfen, den Ort zu verwechseln und den Glitch an anderer Stelle erneut zu probieren. Wir können bestätigen, dass der Glitch auch bei uns nach einem Ortswechsel wieder funktioniert hat.

Waffen duplizieren

Mit dem oben beschriebenen Glitch könnt ihr nur Materialien verdoppeln, aber es gibt glücklicherweise auch einen Glitch, mit dem ihr eure besten Waffen und Schilde vermehren könnt. So müsst ihr dafür vorgehen:

Rüstet die Waffe aus, die ihr verdoppeln wollt.

Drückt die Plus-Taste, um ins Menü gelangen.

Speichert das Spiel ab.

Bleibt im Menü und geht in den Waffenabschnitt.

Legt eure ausgerüstete Waffe auf den Boden.

Rüstet eine andere Waffe aus.

Drückt zweimal schnell hintereinander die Plus-Taste , um das Menü zu schließen und wieder zu öffnen.

, um das Menü zu schließen und wieder zu öffnen. Legt die zweite ausgerüstete Waffe auf den Boden.

Bleibt im Menü und ladet den Spielstand, den ihr zuvor gesichert habt.

Habt ihr alles richtig gemacht, ist eure Waffe ausgerüstet und liegt zusätzlich einmal auf dem Boden.

Auch für diesen Glitch haben wir ein Video für euch aufgezeichnet, das den Glitch verständlich zeigt.

