The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erlaubt es den Spielern, allerlei selbst zu bauen. Während manche Konstruktionen dabei helfen, im Spiel weiterzukommen, sind andere einfach nur eine witzige Spielerei – dazu gehört auch, NPCs in den Himmel zu schießen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Facts

Tears of the Kingdom: Spieler ärgert NPCs

NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, sind keine Seltenheit in Games. Oft werden diese benötigt, um Fortschritte zu machen. Sie erzählen Geschichten, verteilen Aufgaben und hin und wieder auch Belohnungen. Manche sind eure Gegner, andere wiederum Händler und einige helfen euch dabei, eure Items aufzuwerten – es gibt unendliche Möglichkeiten. NPCs haben allerdings nicht immer eine Funktion und dienen manchmal auch einfach nur als Dekoration.

Für Twitter-Nutzer Daniel Néia #Planeta8bits ist es egal, welche Funktion sie haben. Er nutzt sie als Wurfgeschoss, indem er einen witzigen Glitch im Spiel nutzt. Mithilfe der Ultra-Hand baut er mit Holzbrettern eine Art Kiste um einen NPC herum. Dann dreht er sie auf die Seite, woraufhin sich diese zu einem Geschoss entwickelt und samt NPC in den Weiten des Himmels verschwindet.

Warum genau das passiert, ist nicht sicher. Es ist allerdings möglich, dass sich die jeweiligen Hitboxen überlappen und abstoßen, sodass die Kiste im hohen Bogen wegfliegt.

Glitches helfen auch dabei, Dinge zu multiplizieren. Wir zeigen euch wie:

Zelda Tears of the Kingdom: Items duplizieren (Glitch) Abonniere uns

auf YouTube

Jüngster Zelda-Titel macht richtig erfinderisch

Es ist nicht das erste Mal, dass das Feature Ultra-Hand verwendet wird, um Schabernack zu treiben oder einfach kreativ zu werden. Spieler nutzen diese, um Brücken zu bauen oder fragwürdige Konstruktionen zu erfinden, die Nintendo vermutlich gar nicht gefallen.

Obwohl The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom viel bietet, so fehlt doch etwas Wichtiges: Streicheleinheiten für die Fellnase. Auch hier werden Spieler richtig kreativ. So zum Beispiel der YouTube-Kanal Good Vibes Gaming. Hier wurde gleich eine ganze Maschine gebaut, die den Hund im Dauerbetrieb streichelt und dieser scheint das sogar zu genießen, wie ihr im Video sehen könnt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.