Erstes Heimspiel für Ferrari: Das sechste Rennen der Saison wird in Imola ausgetragen. Der Große Preis der Emilia Romagna findet im klassischen Format und zur besten deutschen Zeit statt.

Alle Zeiten für das Training, Qualifying und Rennen in Imola

Der Autodromo Enzo e Dino Ferrari liegt im Norden Italiens, weshalb sich besonders deutsche und europäische Zuschauer auf gewohnte Zeiten einstellen dürfen. Wann genau die Konkurrenz den beiden „Red Bull“-Fahrern voraussichtlich hinterherfahren wird, lest ihr dem folgenden Zeitplan ab:

1. Freies Training am Freitag, 19. Mai: 13:30 Uhr

2. Freies Training am Freitag, 19. Mai: 17:00 Uhr

3. Freies Training am Samstag, 20. Mai: 12:30 Uhr

Qualifying am Samstag, 20. Mai: 16:00 Uhr

Rennen am Sonntag, 21. Mai: 15:00 Uhr

Wie gewohnt, überträgt Sky das F1-Rennen in Imola über Wow, dem hauseigenen Streaming-Service für Serien, Entertainment und Sport. Habt ihr kein aktives F1-Abo bei Wow, könnt ihr den Grand Prix der Emilia Romagna trotzdem kostenlos auf YouTube schauen. Auch in der Sky App oder der offiziellen Seite des Anbieters, schaltet ihr dieses Wochenende ganz ohne Mehrkosten ein.

Für das Rennwochenende in Imola sind schwere Unwetter angesagt. Ob und wie die Sessions von Freitag bis Sonntag stattfinden werden, ist unklar. Außerdem könnte sich das Wetter negativ auf die oben angegebenen Zeiten auswirken, rechnet das in eure Tagesplanung mit ein.

Fast alle Rennsport-Fans hoffen auf mehr Spannung am Wochenende in Imola. Gute Neuigkeiten gibt es von Ferrari und Mercedes, die voraussichtlich mit leichten Upgrades ihrer Autos an den Start gehen werden. Ähnliche Verbesserungen hat das Team von Aston Martin hingegen verschoben. Anders als andere Teams möchte der Hersteller aus Großbritannien anstelle eines großen Update-Paketes lieber kleine Verbesserungen an verschiedenen Rennen testen.