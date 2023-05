Die Live-Berichterstattung der Formel 1 beschränkt sich aktuell auf Wow, den Streaming-Dienst von Sky. Nun gibt es gute Neuigkeiten für Rennsport-Fans ohne aktives Abonnement, denn Sky zeigt gleich zwei Rennen in voller Länge kostenlos auf YouTube und in der eigenen App.

Die F1-Rennen von Imola und Budapest kostenlos streamen

Wie Sky auf ihrer offiziellen Website und sozialen Kanälen verkündete, werden ihr die Rennen aus Imola und Budapest kostenlos und ohne Abonnement auf verschiedenen Plattformen anschauen können. Zusätzlich zur offiziellen Übertragung über Wow und dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport F1, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport DE einschalten oder die Sky Sport App nutzen. Auch auf skysport.de wird es einen Stream zum Rennen geben.

Für euch fallen bei diesen zwei „Formel 1“-Rennen keinen zusätzlichen Kosten an. Außerdem läuft die Übertragung ohne Werbung, wie auch sonst bei Sky üblich. Ohne Abonnement könnt ihr also über euren Fernseher, das Smartphone oder Tablet einschalten und zusehen, wie Red Bull die Konkurrenz mit Leichtigkeit dominiert. Kommentiert werden beide Rennen von Sascha Roos und dem Ex-Formel-1-Piloten Ralf Schumacher. Beide Stimmen begleiten die Formel 1 in Deutschland nun schon einige Jahre.

Wann finden die kostenlosen Grand Prix statt?

Insgesamt vier Rennen muss Sky allen Zuschauern kostenlos im Stream zur Verfügung stellen. Mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna und dem Großen Preis von Ungarn finden zwei dieser F1-Rennen schon bald statt:

Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola: 21. Mai 2023 um 15:00 Uhr

Großer Preis von Ungarn in Budapest: 23. Juli 2023 um 15:00 Uhr

Welche anderen beiden Rennen der Formel 1 kostenlos im Stream verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Die genauen Daten zu allen Trainings-Sessions dieser Grand Prix werden wir euch an anderer Stelle aufschlüsseln.