Für Amazons E-Book-Abo Kindle Unlimited müssen Kunden jetzt tiefer in die Tasche greifen. Der Dienst kostet jetzt 11,75 Euro statt 9,99 Euro im Monat. Warum es zu der Preiserhöhung kommt, erläutert Amazon überraschend genau.

Kindle Unlimited Facts

Kindle Unlimited: Amazons E-Book-Abo wird teurer

Neu- und Bestandskunden von Amazons Kindle Unlimited werden stärker zur Kasse gebeten. Das E-Book-Abo kostet für Neukunden ab sofort und für Bestandskunden etwas später 11,75 Euro. Es handelt sich um eine Preiserhöhung um fast 18 Prozent, da zuvor noch 9,99 Euro monatlich für den Zugriff verlangt wurden.

Während Neukunden bei Abschluss des Abos ab sofort mehr zahlen, erhalten Bestandskunden noch eine Gnadenfrist. Hier beginnt der neue Preis mit dem nächsten Abrechnungszyklus ab dem 18. Juni. Kunden haben allerdings die Möglichkeit, das Abo einmalig zu den bisherigen Konditionen zu verlängern. Das Angebot gilt bis zum 31. Juli und kann sechs oder zwölf Monate umfassen (Quelle: heise online). Erst danach gilt dann der neue Preis von 11,75 Euro pro Monat.

Amazon gibt an, dass es sich um den ersten Preisanstieg bei Kindle Unlimited seit Einführung im Jahr 2014 handelt. Die Erhöhung sei notwendig, um das E-Book-Abo „weiterhin in der gewohnten Qualität anzubieten“. Laut Amazon hat es bei den Kosten für Produktion, Erwerb und Lizenzierung von Inhalten einen Anstieg von 1,11 Euro pro Kunde gegeben. Auch hätten sich Personal- und Infrastrukturkosten um 0,53 Euro pro Kunde erhöht.

Die zusammengerechneten 1,64 Euro ergeben laut Amazon die Preiserhöhung der Nettoeinnahmen genau an. Hinzu kommen noch 12 Cent für die Umsatzsteuer von 7 Prozent. Insgesamt seien die Kosten also um 1,76 Euro gestiegen. Genau um diese Summe wurde der monatliche Abo-Preis in Deutschland erhöht.

Das solltet ihr vor dem Kauf eines E-Book-Readers wissen:

E-Book-Reader: Was ihr vor dem Kauf wissen müsst Abonniere uns

auf YouTube

Amazon: Viele Abo-Preise steigen

Die Preiserhöhung bei Kindle Unlimited reiht sich ein in viele andere Amazon-Dienste, die in letzter Zeit teurer geworden sind. Für Amazon Prime fallen pro Jahr 89,90 Euro statt 69 Euro an, bei monatlicher Zahlung sind es jetzt 8,99 Euro statt 7,99 Euro. Auch die Abo-Preise für Amazon Music (Unlimited) wurden erhöht.

