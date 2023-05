„Giorgio by Moroder“, „Lose Yourself to Dance “ und „Get Lucky“: Das vor 10 Jahren erstmals erschienene Album „Random Access Memories“ des Electronic-Duos Daft Punk wird dieses Jahr neu aufgelegt. Diesmal mit bisher unveröffentlichten Songs und einem neuen Klangformat.

Im deutschen iTunes Store war Random Access Memories in seinem Erscheinungsjahr 2013 das erfolgreichste Album des Jahres, weltweit wurden über 3,3 Millionen Einheiten verkauft. Die Single „Get Lucky“ mit Pharrell Williams kletterte auf Platz 1 der deutschen Charts – und dürfte bei vielen Hörerinnen und Hörern noch heute einen festen Platz in der Schublade der ewigen Ohrwürmer haben. Ein Mega-Erfolg für die beiden Franzosen Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter.

„Random Access Memories“ von Daft Punk erscheint als Neuauflage

Gute Nachrichten für alle Fans: Das legendäre Album kehrt zum Jubiläum wieder als aufwendige Neuauflage zurück. Dabei werden praktisch alle denkbaren Formate berücksichtigt. Die 10th Anniversary Edition gibt’s ab 12. Mai 2023 wahlweise als Vinyl (3 Schallplatten), auf 2 CDs (bei Amazon anschauen), als Stream oder Download zum Kauf.

„Random Access Memories“ erscheint 2023 als Neuauflage auf 3 LPs, 2 CDs oder Stream/Download mit Dolby Atmos (Bildquelle: Daft Life Ltd)

Besonders spannend wird es für Abonnenten der Streaming-Dienste Tidal, Amazon Music und Apple Music. Sie können sich erstmals auf eine Abmischung in Dolby Atmos freuen (Quelle: Whathifi). Das objektbasierte Format verspricht ein immersives 3D-Sound-Erlebnis, das in Sachen Tiefe und Details die normale Stereo-Version hinter sich lassen könnte.

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. 3D-Sound hat Potential Damals hat der Sprung von Mono auf Stereo der Musik eine neue Qualität verliehen. Formate wie Dolby Atmos Music und 360 Reality Audio sind nun der nächste technologische Schritt. Ich konnte bereits im Teufel-Flagship-Store verschiedene Songs in Dolby Atmos im Kinosaal anhören. Zudem nutze ich gerne Apples Spatial Audio über den hauseigenen Streaming-Dienst per Kopfhörer. Je nach Produktion fällt die Begeisterung unterschiedlich aus: Mal geht durch die gesteigerte Räumlichkeit etwas an „Direktheit“ verloren, manchmal ist aber die 3D-Version eine Offenbarung und wesentlich besser als das Original. Bei Daft Punks elektronischem Retro-Meisterwerk bin ich optimistisch, dass die Dolby-Atmos-Neuauflage einen Mehrwert bieten wird.

Tracklist: Random Access Memories von Daft Punk (10th Anniversary Edition, 2 CD)

