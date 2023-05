Der britische YouTuber SovietWomble ist im Netz eigentlich für seine „Bullshitteries“ bekannt, in denen er witzige Szenen aus Spielen zusammenschneidet und mit passenden Overlays und Animationen versieht. Seit einiger Zeit hat er jedoch auch aufwendige Video-Essays für sich entdeckt. In seinem aktuellen 3-Stunden-Video zerlegt er einen von Steams größten Survival-Hits The Forest bis ins kleinste Detail und offenbart, dass ein Großteil der vermeintlichen Story schlichtweg keinen Sinn ergibt.

The Forest Facts

The Forest: Einer von Steams größten Survival-Hits

In seinem neuesten Video spricht SovietWomble knapp 3 Stunden lang über einen der ehemals größten Survival-Spiele auf Steam: The Forest. Im Open-World-Hit, der ursprünglich 2014 in das Early-Access-Programm startete, übernimmt man die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der auf einer abgeschiedenen Halbinsel um sein Überleben zu kämpfen und nach seinem Sohn sucht, der in der Einführungsszene von einem unbekannten Mann entführt wird.

Doch das Eiland birgt viele Gefahren. Denn die Halbinsel ist die Heimat von Kannibalen, die dem Spieler ans Leder wollen. Und auch widerwärtige humanoide Mutanten treiben auf der Halbinsel ihr Unwesen. Auf Steam gaben inzwischen über 400.000 Spieler eine Bewertung für das Spiel ab, 95 Prozent davon fallen positiv aus. The Forest ist für die meisten also ein echter Knaller.

The Forest Endnight Games Ltd

The Forest gibt es inzwischen auch für PS4:

The Forest - Multiplayer Trailer für PS4

YouTuber entdeckt massive Logiklücken in The Forest

ACHTUNG: Ab hier folgen Spoiler zur Geschichte von The Forest.

Als großer Survival-Fan hat auch SovietWomble viel Zeit in The Forest gesteckt und nach knapp 30 Stunden die Story des Spiels, die sich um eine Firma dreht, die ein antikes und magisches Artefakt erforscht und auf diese Weise die grauenhaften Mutanten erschafft, beendet. Doch obwohl er anfangs vom Mysterium rund um die Halbinsel völlig begeistert war, fiel nach dem Ende alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Denn, wie der YouTuber in seinem Video eindrucksvoll unter Beweis stellt, bleiben etliche Fragen offen und unzählige Entdeckungen ergeben schlichtweg keinen Sinn.

Hier könnt ihr euch das komplette Video von SovietWomble anschauen:

Die Kannibalen stehen niemals in direkter Verbindung mit der Hauptgeschichte , die sich rund um die Sahara Corp entspinnt.

, die sich rund um die Sahara Corp entspinnt. Auf der Halbinsel finden sich Überreste einer Filmcrew, eines Kletterteams und einer Tauchgruppe, die allem Anschein nach Equipment im Wert von mehreren Hunderttausenden US-Dollar dabeihatten. Warum sucht niemand nach diesen Menschen?

Der Spielcharakter kann sich Totems aus den Überresten seiner Opfer bauen und sogar Rüstungen aus deren Knochen anfertigen, nicht aber aus dem Metall des abgestürzten Flugzeuges. Wieso kommt er auf solche Ideen?

Bei der Erkundung der Höhlensysteme trifft man immer wieder auf Skelette von Menschen, die anscheinend während eines Gebets oder dergleichen in Sekundenbruchteilen verbrannt wurden. Auch dieses Mysterium bleibt für immer unerklärt.

wurden. Auch dieses Mysterium bleibt für immer unerklärt. Zelte, die Hunderte Jahre alt sein sollen, stehen immer noch und zeigen kaum Abnutzungserscheinungen – das Gleiche gilt für die Bibeln der Missionare, die vor Hunderten Jahren anscheinend auf der Halbinsel landeten und nun im Freien liegen oder im Wasser umherschwimmen.

– das Gleiche gilt für die Bibeln der Missionare, die vor Hunderten Jahren anscheinend auf der Halbinsel landeten und nun im Freien liegen oder im Wasser umherschwimmen. Das Labor von Sahara Corp steht offiziell in den Bergen im Norden der Karte. Der unterirdische Eingang zum Labor befindet sich jedoch im südlichsten Teil des Höhlensystems und der Halbinsel. Da hat anscheinend jemand beim Karten-Design nicht aufgepasst.

Plotholes und Logiklöcher gibt es nicht nur in Spielen. Auch in etlichen Filmen gibt es viele Szenen, die schlichtweg keinen Sinn ergeben:

Am Ende seines Videos erklärt SovietWomble, dass man an vielen Stellen im Spiel merkt, dass die Geschichte erst später Einzug ins Spiel gehalten hat. Viele Elemente wurden bereits in früheren Updates dem Spiel hinzugefügt, wurden von der Hauptgeschichte jedoch komplett ignoriert. Die spannenden Mysterien und offenen Fragen bleiben unerklärt. Er geht davon aus, dass das kleine Entwicklerteam damals schlichtweg den Überblick verloren hat und sich einen besseren Plan hätte zurechtlegen müssen. Denn so ließ das Ende des Spiels für ihn einen faden Beigeschmack zurück.