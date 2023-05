Conor McGregor gewann seinen ersten Titel gegen José Aldo im Jahr 2015. Doch ein Champion-Titel ist nicht genug für den UFC-Kämpfer und ein zweiter musste her. Ende 2016 kämpfte er also gegen Eddie Alvarez und gewann als erster Kämpfer der UFC-Geschichte einen zweiten Titel. Das ist eine Leistung, die Netflix offensichtlich mit einer Dokuserie honorieren möchte – mit „McGREGOR FOREVER“.

Die Dokureihe startet auf Netflix am 17.5.2023 (hier erfahrt ihr mehr über das Netflix-Abo). Im Trailer könnt ihr den verletzten Conor McGregor sehen, der mit einem Schienbeinbruch im Krankenhaus liegt. Diesen holte er sich im Kampf gegen Dustin Poirier im Juli 2021. Ist dies das Ende seiner UFC-Kariere? Ist die Dokumentation „McGREGOR FOREVER“ der Start einer neuen und gänzlich anderen? Nicht, wenn es nach Conor McGregor geht. Im Trailer sagt er:

„Like a stone, it's McGregor forever and don't you forget it.“