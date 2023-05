Ja, die PS5 ist abwärtskompatibel! Doch die Abwärtskompatibilität ist nicht allumfassend. Wie es funktioniert, welche Spiele mit der PlayStation 5 kompatibel sind und wie ihr PS4-Spiele auf der PS5 spielt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Dass die PlayStation 5 Abwärtskompatibilität ins Spiel bringt, stand schon seit dem Frühjahr 2019 fest, als Sony erstmals Details zur neuen Konsolengeneration preisgab. Seitdem haben sich auch sämtliche Fragen geklärt. Werden alle PS4-Spiele kompatibel sein? Und wie sieht es mit Spielen der älteren Konsolengeneration wie etwa der PS3 aus? Wir geben euch die Antworten.

Sowohl die digitale (links) als auch reguläre (rechts) Edition der PS5 ist abwärtskompatibel. Für PS4-Discs benötigt ihr logischerweise die letztere.

Abwärtskompatibilität der PS5: Unterstütze Konsolen

Die PlayStation 5 ist abwärtskompatibel für fast alle PS4-Spiele. So besitzt die Konsole in einer der beiden Editionen genau wie die PS4 ein Blu-Ray-Laufwerk, mit der ihr PS4-Discs abspielen könnt. Doch wie sieht es mit den älteren Konsolengenerationen der PS3, PS2 und PS1 aus?

Disc-Versionen von Spielen der älteren PlayStation-Konsolen von PS3, PS2 und PS1 sind auf der PS5 nicht spielbar. Die Konsolenarchitekturen sind hier einfach zu verschieden. Abwärtskompatibilität bekommt ihr also nur für PS4-Spiele.

Dank dem PS-Plus-Abo könnt ihr die fehlende Abwärtskompatibilität für ältere Konsolen etwas ausgleichen. So könnt ihr dann auch PS3-Spiele auf der PS5 spielbar machen oder gar Spiele älterer Konsolen wie der PS2, PS1 und PSP.

Sind alle PS4-Spiele mit der PS5 abwärtskompatibel?

Sind wirklich alle PS4-Spiele kompatibel? Wie sieht es mit digitalen Versionen aus? Lässt sich die komplette Spielbibliothek auch auf die PS5 herunterladen und spielen oder gibt es hier Abstriche? Sony gibt hierzu folgende Infos:

Die große Mehrheit aller ca. 4.000 PS4-Spiele können auf der PS5 gespielt werden.

können auf der PS5 gespielt werden. Einige Titel werden vom Game Boost der PS5 profitieren, wodurch manche PS4-Spiele höhere bzw. flüssigere Bildfrequenzen besitzen.

profitieren, wodurch manche PS4-Spiele höhere bzw. flüssigere Bildfrequenzen besitzen. Je nach PS4-Spiel sind eventuell bestimmte Funktionen auf der PS5 nicht verfügbar. Auch unvorhergesehene Probleme und Fehler sind nicht ausgeschlossen.

Auch unvorhergesehene Probleme und Fehler sind nicht ausgeschlossen. Sony empfiehlt Spielern, zuerst PS4-Spiele auf der PS5 auszuprobieren , bevor weitere DLCs oder Add-Ons zum Spiel erworben werden.

, bevor weitere DLCs oder Add-Ons zum Spiel erworben werden. Achtet stets darauf, die aktuellste Systemsoftware der PS5 installiert zu haben, um weitere Kompatibilitätsprobleme mit PS4-Spielen auszuschließen.

zu haben, um weitere Kompatibilitätsprobleme mit PS4-Spielen auszuschließen. Digital erworbene PS4-Spiele könnt ihr wie gewohnt auch auf der PS5 aus eurer Spielebibliothek heraus auswählen, installieren und spielen.

könnt ihr wie gewohnt auch auf der PS5 aus eurer Spielebibliothek heraus auswählen, installieren und spielen. Bei Disc-Versionen von PS4-Spielen müsst ihr eventuell zunächst Updates auf der PS5 herunterladen, bevor diese abwärtskompatibel sind. Dies setzt natürlich voraus, dass ihr die Laufwerk-Version der PS5 erworben habt.

Habt ihr übrigens ein Spiel auf der PS4 gespielt und wollt es weiter auf der PS5 zocken, dann ist auch das kein Problem. Selbst die Speicherstände lassen sich von der PS4 auf die PS5 übertragen. Wie das im Detail funktioniert, erklären wir euch im verlinkten Guide.

Diese PS4-Spiele laufen nicht auf der PS5 (Liste)

Sony hat eine offizielle Liste der PS4-Spiele veröffentlicht, die nicht auf der PS5 funktionieren. Nicht-kompatible Spiele werden im PSN-Store zudem mit „Spielbar auf: nur PS4“ markiert. Folgende PS4-Spiele sind betroffen:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Hinweis: Die Liste kann sich jederzeit noch ändern.

Ist die PSVR abwärtskompatibel?

Solltet ihr eine PlayStation VR euer Eigen nennen oder mit dem Gedanken spielen, sie euch zu kaufen, dann seid ihr mit der PS5 gut aufgestellt, denn sie wird das Headset komplett unterstützen! Beachten müsst ihr dabei aber einige Besonderheiten. Was ihr genau tun müsst, um eure PS VR an die PS5 anschließen zu können, lest ihr in dem verlinkten Artikel.

Was haltet ihr von den derzeitigen Plänen? Ist Abwärtskompatibilität für euch ein absolute Notwendigkeit, damit ihr euch für die PlayStation 5 entscheidet oder könnt ihr auch ohne? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!

