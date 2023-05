Steam entwickelt sich stetig weiter. Nun können User einen ausgewählten Horror-Blockbuster für eine gewisse Zeit kostenlos testen. Dieses neue Feature sorgt allerdings für einige Verwirrung in der Community.

Steam Facts

So könnt ihr Dead Space kostenlos spielen

Das Remake zum Horror-Klassiker Dead Space ist zwar schon seit Januar 2023 auf dem Markt, aber jetzt könnt ihr das ausgezeichnete Spiel auch kostenlos zocken. Zumindest auf Steam. Valves Plattform bietet nämlich neuerdings eine 90-minütige Testphase an:

Im Anschluss könnt ihr euren Spielstand in die Vollversion übernehmen. Passend dazu hat Publisher EA den regulären Preis von 59,99 Euro auf 47,99 Euro heruntergesetzt. Das Angebot gilt noch bis zum 29. Mai. Es ist also keine Eile geboten.

Dead Space Motive

Das neue Feature sorgt für einige Diskussionen in der Community. Ist Dead Space eine Ausnahme oder werden in Zukunft auch andere Spiele so eine Testphase bekommen?

In den Kommentaren auf Twitter kommt diese Demo-Mechanik jedenfalls gemischt an. Einige User halten so eine kostenlose Testphase für richtig und sinnvoll. Gerade in Anbetracht der jüngsten Skandale rund um kaputte PC-Ports. Mehr dazu in diesem Artikel:

Rückgabe vs. kostenlose Testphase

Andere User halten die Testphase dagegen für unnötig, immerhin bietet Steam bereits sei Jahren eine Möglichkeit an digitale Spiele zurückzugeben. Vorausgesetzt der Umtausch erfolgt innerhalb von zwei Wochen und das betroffene Spiel wurde nicht mehr als zwei Stunden gespielt.

Allerdings muss man den Umtausch beantragen. Im schlimmsten Fall lehnt Steam die Rückerstattung ab und ihr müsst mit eurem Kauf leben. Ungeachtet dessen nutzen viele User diese Option regelmäßig, um Spiele zu testen.

Es gibt sogar einen Trend auf YouTube Spiele in unter zwei Stunden durchzuspielen und sie danach erfolgreich auf Steam erstatten zu lassen. Der englischsprachige YouTuber uhTrance ist besonders bekannt für diese Art Speedrun:

