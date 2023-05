Ein neues Open-World-Survival-Adventure klettert die Steam-Charts hinauf – und es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern hat auch so einige originelle Ideen. Ihr solltet dem Spiel aber noch ein wenig Zeit lassen, bevor ihr es kauft.

Void Train: Ein faszinierendes Survival-Game, das ihr (noch) nicht kaufen solltet

Das Konzept von Void Train klingt genauso verrückt, wie das Spiel aussieht: Ihr werdet Crew-Mitglied eines interdimensionalen Zuges, der durch bizarre Welten rast und von euch immer weiter ausgebaut werden kann. Der Fokus liegt auf dem Erkunden der Welten, dem Sammeln von Crafting-Material und dem Bekämpfen von feindlichen Kreaturen. Void Train ist im Singleplayer sowie im Multiplayer mit bis zu 4 Personen spielbar.

Wie das genau aussieht? Schaut euch den Trailer zu Void Train an:

Void Train: Steam-Trailer

Das Konzept von Void Train ist außerordentlich einfallsreich, aber das Spiel befindet sich noch im frühen Early Access und heimst deshalb auch einige negative Bewertungen ein. Der Konsens dieser Reviews: Wartet ab, bis das Spiel weiter ausgebaut und verfeinert wurde. Oder kauft es euch im Sale.

Es könnte sich aber lohnen, Void Train im Auge zu behalten. Die Grafik erinnert jetzt schon an Blockbuster wie BioShock, während das Konzept von bizarren Alien-Welten in der Schwerelosigkeit durchaus faszinierend ist. Die kostenlose Demo auf Steam gibt euch einen ersten Eindruck vom Spiel: Ihr startet als Ingenieur, der sich in einem Schneesturm verläuft und Schutz in einer einsamen Hütte sucht. Als ihr dort einen seltsamen Knopf drückt, öffnet sich ein obskures Portal und saugt euch in „The Void“ – eine leere Dimension, in der Eisenbahngleise durch die Schwerelosigkeit führen.

Voidtrain HypeTrain Digital

Zum Glück findet ihr hier direkt eine alte Motorlore, mit der ihr eure Fahrt durch die Leere beginnen könnt. Über das Spiel hinweg werdet ihr die nackte Motorlore in einen personalisierten Zug verwandeln, der Waffen, Wohnraum und mehr bieten kann. Ganz leer bleibt die Dimension natürlich auch nicht: In Void Train könnt ihr umherschwebendes Crafting-Material sammeln, Stationen an der Strecke erkunden, gegen Monster kämpfen und sogar kleine Alien-Wesen zähmen und dazu bringen, euch beim Überleben zu helfen. Eine Erzählstimme begleitet euch im Spiel, weshalb sich der Singleplayer-Modus nicht zu einsam anfühlen dürfte.

Void Train ist bereits 2021 im Epic Games Store als Early-Access-Version erschienen und hat diese Woche seinen Weg nach Steam gefunden.