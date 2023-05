Disney setzt laut einem neuen Bericht in Kürze den Rotstift an und verbannt einige Serien und Filme von seinem Streaming-Service. Wenn ihr diese 43 Produktionen auf Disney+ schauen wolltet, bleibt euch also nicht mehr viel Zeit.

Disney+ schmeißt über 40 Filme und Serien raus

Einem Deadline-Bericht zufolge wird Disney+ sein Streaming-Angebot noch diesen Monat um über 40 Serien und Filme verkleinern. Zu den Produktionen, die von der Plattform fliegen sollen, zählen unter anderem die Serien Willow, Little Demon, Dollface und The World According to Jeff Goldblum.

Disney folgt HBO und trennt sich von Streaming-Inhalten

Disney wird in den USA am 26. Mai 2023 sowohl Inhalte von Disney+ als auch von Hulu entfernen – insgesamt kommt es in den Vereinigten Staaten auf 43 gestrichene Produktionen. Der Schritt soll jedoch weltweit ausgeführt werden. In Deutschland wären damit Stand jetzt 37 Filme und Serien betroffen, da 7 der Inhalte aktuell bereits nicht verfügbar sind.

Überraschenderweise werden auch einige Serien entfernt, die speziell für den Streaming-Service entwickelt worden sind. Damit folgt Disney dem Vorbild von Warner Bros., die bereits vor Wochen Inhalte vom hauseigenen Streaming-Dienst HBO Max entfernt hatten.

Hier ist die komplette Liste der Inhalte, die von Disney+ entfernt werden sollen:

Big Shot

Turner & Huutsch

Die geheime Benedict-Gesellschaft

The Mighty Ducks: Game Changers (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Willow

The Making Of Willow (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosalinde

Im Dutzend noch billiger

Der einzig wahre Ivan

Stargirl

Zugabe!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

Weird but True! (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie

Be Our Chef (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Magic Camp

Howard

Earth to Ned (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

Ein Hundeleben mit Bill Farmer

The Premise

Love in the Time of Corona (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough (nicht in Deutschland verfügbar)

(nicht in Deutschland verfügbar) Maggie

Dollface

The Quest (nicht in Deutschland verfügbar)

The Hot Zone

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

