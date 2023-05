In sozialen Medien stößt man häufig auf unbekannte Ausdrücke. Bei Twitter, TikTok und Co. werden Sätze oft mit dem Wort „Period“ beendet. Was bedeutet das Wort in der Jugendsprache und im Chat?

Manchmal wird der Begriff fälschlicherweise auch „Periodt“ geschrieben. Das Wort stammt aus dem Englischen und wird ungefähr wie „piriot“ ausgesprochen.

Was bedeutet „Period“ in der Jugendsprache?

Im Englischen hat „Period“ mehrere Bedeutungen. Auf Deutsch übersetzt kann es so etwas wie „Zeitraum“, „Dauer“, „Zeit“ oder auch „Unterrichtsstunde“ bedeuten. In der Jugendsprache und im Chat hat das Wort aber eine andere Bedeutung: Dann heißt „Period“ „Punkt“. Damit wird das Satzzeichen gemeint. Das Wort „Period“ wird eingesetzt, um eine vorherige Aussage zu unterstreichen und zu bekräftigen.

Hinter der eigenen Aussage wird also sprichwörtlich ein Punkt gesetzt und es gibt daran nichts mehr zu rütteln und zu diskutieren. Ähnlich wie „Period“ können auch Ausdrücke wie „und damit Punkt!“, damit Basta!“, „Ende, Aus, Nikolaus“ oder „und Schluss“ genutzt werden. Es wurde also alles gesagt und weitere Meinungen oder Aussagen zu dem Thema sind nicht mehr erwünscht. Wrestling-Fans können „Period“ auch mit dem Spruch „and that‘s the bottom line, ´cause Stone Cold said so“ ersetzen.

„Period“ in der Jugendsprache und im Chat

Einige Beispiele für die Verwendung von „Period“ in der deutschen Sprache findet ihr bei Twitter:

„Period“ wird normalerweise großgeschrieben und steht als alleinstehendes Wort direkt hinter einem Satz. Dahinter sollte logischerweise nichts weiteres stehen. Steht es alleine in einem Beitrag, will man einer vorhergehenden Aussage eines anderen Nutzers zustimmen.