Das Parasegel ist wahrscheinlich der wichtigste Gegenstand in Zelda: Tears of the Kingdom. Erst, wenn ihr das Parasegel besitzt, könnt ihr Hyrule komfortabel erkunden und das Abenteuer geht dann erst richtig los. Da ihr am Anfang ziemlich lange ohne das Parasegel auskommen müsst, erklären wir euch in diesem Guide, wie ihr es kriegt.

Wann ihr das Parasegel erhaltet

Das komplette Tutorial auf der Vergessenen Himmelsinsel müsst ihr ohne Parasegel meistern. Und auch bei eurer Ankunft in Hyrule bietet euch erst einmal niemand ein Parasegel an. Theoretisch könntet ihr jetzt schon überall hin und die Spielwelt erforschen. Das würden wir euch allerdings nicht empfehlen. Ihr solltet euch zunächst das Parasegel besorgen und dazu müsst ihr der Hauptstory folgen.

Die Story-Quest führt euch nach Norden zum Spähposten. Redet hier mit Purah und erklärt ihr die Situation. Danach sollt ihr nach Schloss Hyrule und den Truppen berichten, die Link und Zelda suchen. Wenn ihr danach zum Spähposten zurückkehrt, sollt ihr euch im Schutzraum ausruhen, während Purah und Josha die Türme aktivieren. Am nächsten Tag erhaltet ihr von Purah das Parasegel und könnt es sogleich beim Aussichtsturm testen.

Parasegel mit Stoffen umgestalten

Im Laufe des Spiels werdet bestimmt den ein oder anderen Stoff für das Parasegel finden. Damit könnt ihr zunächst nichts anfangen. Ihr müsst die Stoffe erst in einem bestimmten Laden abgeben. Und zwar müsst ihr in die Stadt Hateno im Osten von Hyrule reisen. Nehmt nach dem Eingang das zweite Haus auf der rechten Seite ins Visier. Dabei handelt es sich um die Färberei.

In Hateno findet ihr die Färberei. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Färberei kann euch der Besitzer Balsai nicht nur eure Rüstungen umfärben, sondern auch den Stoff eures Parasegeln ändern. Damit ihr das direkt ausprobieren könnt, schenkt er euch den Sagono-Stoff. Für jede Umgestaltung des Parasegels müsst ihr 20 Rubine auf den Tisch legen. Es gibt Dutzende Parasegelstoffe im Spiel zu finden. Manchmal erhaltet ihr sie auch als Belohnung für Quests und viele weitere bekommt ihr, wenn ihr Amiibo-Figuren scannt.