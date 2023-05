RPG-Fans dürfen sich im Xbox-Store aktuell über ein starkes Angebot freuen: Die Diablo Prime Evil Collection ist momentan um 40 Euro reduziert – somit könnt ihr euch gleich 2 ausgezeichnete Rollenspiele zum Schnäppchenpreis sichern.

Das Warten auf Diablo 4 hat endlich fast ein Ende und im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt angemessen auf den Release des neuesten Eintrags der beliebten RPG-Reihe vorbereiten, denn mit der Diablo Prime Evil Collection könnt ihr euch derzeit die beiden Vorgängerspiele im Doppelpack für besonders wenig Geld schnappen.

Diablo Prime Evil Collection im Xbox-Store stark reduziert

Die Diablo Prime Evil Collection beinhaltet den Remaster-Hit Diablo 2: Resurrected und den Nachfolger Diablo 3 in der Reaper of Souls Edition zusammen mit allen verfügbaren DLCs. Somit könnt ihr die Kult-RPG-Klassiker in all ihrer Pracht erleben und euch über ein echtes Komplettpaket freuen, während ihr euch durch die düstere Dämonenwelt von Diablo schnetzelt.

Schaut euch hier 9 Einsteiger-Tipps für Diablo 2: Resurrected an:

Für RPG-Fans gehören beide Diablo-Spiele zweifellos zu den absoluten Genre-Highlights – und auch auf Metacritic heimsen die Rollenspiele mit 80 und 86 Prozent erstklassige Wertungen ein. Im Xbox-Store könnt ihr euch die Diablo Prime Evil Collection aktuell für nur 19,79 Euro statt 59,99 Euro sichern – ihr spart also rund 40 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 29. Mai 2023 verfügbar.

Xbox-Store: RPG-Highlight schnappt sich Platz 1

Die Xbox-Community stimmt sich derzeit offenbar schon kräftig auf den Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023 ein – das RPG-Doppelpack Diablo Prime Evil Collection rauscht nämlich direkt an die Spitze der Bestseller-Charts. Dahinter reihen sich FIFA 23 und das Abenteuer Star Wars Jedi: Survivor in den Top 3 ein. (Quelle: Xbox)

Rollenspiel-Fans können den Release von Diablo 4 kaum noch erwarten – besonders ein neu angekündigtes Feature sorgt bei vielen für Vorfreude:

