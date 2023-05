Immer wieder graben enthusiastische Skyrim-Spieler alte Inhalte aus dem Code des Spiels, nur um sie dann per Mod wieder implementieren zu können. Dieses Mal sollten besonders die Vampir-Fans unter euch ein Auge auf die Mod werfen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Skyrim: Wie Vampire ursprünglich gedacht waren

11 Jahre sind vergangen, seitdem der DLC The Elder Scrolls 5: Skyrim – Dawnguard erschienen ist. Zur Erinnerung: Im DLC könnt ihr zum Vampirfürsten aufsteigen, falls es euch danach gelüstet. Insgesamt legt Dawnguard einen besonderen Fokus auf die Vampir- und Werwolf-Mechaniken im Spiel.

Einige Inhalte wurden vor Release jedoch wieder gestrichen oder geändert. Die Skyrim-Mod „Bloodhunt – Cut Vampire Content Restoration“ von ssocialanxiety gräbt die gestrichenen Inhalte wieder aus und implementiert sie erneut ins Spiel. Mit der Mod werdet ihr mächtiger sein, den NPCs aber auch mehr Angst einjagen. Zudem hat Modder ssocialanxiety noch ein paar Qualitäts-Updates hinzugefügt, wie etwa eine realistische Zeitspanne, in der Vampire Schaden durch die Sonne nehmen.

Wir haben die neu ausgegrabenen Features der Mod für euch zusammengefasst:

NPCs hassen euch wieder: Mit der Mod erkennen NPCs euren Status als Vampir und fürchten euch oder greifen euch direkt an. Wie ssocialanxiety hier anmerkt, sind der Trank des Blutes und eure Vampirfähigkeiten jetzt wieder besonders wichtig.

oder greifen euch direkt an. Wie ssocialanxiety hier anmerkt, sind der Trank des Blutes und eure Vampirfähigkeiten jetzt wieder besonders wichtig. Bloodhunt fügt die Mod „Vampiric Strength and Dread Cloak“ von KriegsSundayFinest hinzu, bei der die gestrichenen Features Vampirstärke und Dread Cloak zurück ins Spiel kommen.

zurück ins Spiel kommen. Dawnguard macht einige Änderungen bezüglich der Stats eures Vampirs . Die werden mit der Mod auf das originale Skyrim zurückgesetzt.

. Die werden mit der Mod auf das originale Skyrim zurückgesetzt. Die Fähigkeit „ Vampirischer Sog “ bekommt einen Buff.

“ bekommt einen Buff. Mit der Mod nehmt ihr von 6 Uhr - 20 Uhr Schaden durch die Sonne. Vorher geschah das zwischen 5 Uhr und 19 Uhr.

Neben ein paar Bugfixes und Verbesserungen stellt die Mod damit den Code von Dawnguard so her, wie er ursprünglich gedacht war. Ob ihr mit diesem Vampir-Gameplay zufriedener seid, müsst ihr selbst ausprobieren. Die Änderungen scheinen das Spiel etwas schwieriger und realistischer zu gestalten. The Elder Scrolls 5: Skyrim – Dawnguard ist am 26. Juli 2012 erschienen.