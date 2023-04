In der Galaxie von Star Wars Jedi: Survivor könnt ihr nicht nur das Weltall erkunden und eine packende Story erleben, sondern natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100 % erreicht.

Insgesamt könnt ihr in Star Wars Jedi: Survivor 54 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 7x Silber, 44x Bronze) beziehungsweise 53 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Wichtiger Hinweis: Wir verstecken keine geheimen Trophäen, unter den Beschreibungen der Achievements könnten sich unter Umständen Spoiler befinden. Außerdem befindet sich der Leitfaden noch im Aufbau. Nach und nach fügen wir weitere Guides für einzelne Achievements hinzu.

Roadmap zu 100 %

Schritt 1: Story durchspielen, so viele Gegner wie möglich mit BD-1 scannen und unbedingt „Du hast einen Freund“ absolvieren. Spätestens in Kapitel 4 wenn Merrin zu euch stößt, müsst ihr die Trophäe holen. Hierfür müsst ihr euch von eurem Kameraden im Kampf 10 Mal unterstützen lassen. Zudem könnt ihr in Schritt 1 die benötigen Kampftrophäen abschließen. Außerdem könnt ihr anfangen die Rekruten für eure Cantina zu holen.

Story durchspielen, so viele Gegner wie möglich mit BD-1 scannen und unbedingt „Du hast einen Freund“ absolvieren. Spätestens in Kapitel 4 wenn Merrin zu euch stößt, müsst ihr die Trophäe holen. Hierfür müsst ihr euch von eurem Kameraden im Kampf 10 Mal unterstützen lassen. Zudem könnt ihr in Schritt 1 die benötigen Kampftrophäen abschließen. Außerdem könnt ihr anfangen die Rekruten für eure Cantina zu holen. Schritt 2: Alle legendären Gegner, alle Jedi-Kammern, alle Fische, alle Samen, alle Machtrisse und alle Kopfgeldjäger abschließen.

Alle legendären Gegner, alle Jedi-Kammern, alle Fische, alle Samen, alle Machtrisse und alle Kopfgeldjäger abschließen. Schritt 3: Restlichen Erfolge absolvieren und Sammelobjekte einsammeln.

Der überlebende Jedi

Freischaltbedingung: Schalte alle Trophäen frei

Schalte alle Trophäen frei Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Duell auf den Dächern

Freischaltbedingung: Besiege eine Inquisitorin

Besiege eine Inquisitorin Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Für Saw Gerrera

Freischaltbedingung: Entkomme dem Griff des Imperiums

Entkomme dem Griff des Imperiums Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Setz dich hin

Freischaltbedingung: Plaudere mit dem Besitzer der Cantina auf Koboh

Plaudere mit dem Besitzer der Cantina auf Koboh Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Die Vergangenheit wird zur Gegenwart

Freischaltbedingung: Befreie den Jedi aus dem Bactatank

Befreie den Jedi aus dem Bactatank Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Überlebende, wir passen uns an

Freischaltbedingung: Reise zusammen mit einer Schwester der Nacht

Reise zusammen mit einer Schwester der Nacht Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Unter den Meistern

Freischaltbedingung: Triff die Jedi-Meisterin

Triff die Jedi-Meisterin Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Für den Pfad

Freischaltbedingung: Beschütze die Pilgerzuflucht

Beschütze die Pilgerzuflucht Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Aus Bedlam-Händen

Freischaltbedingung: Befreie eine Freundin von den Bedlam Raiders

Befreie eine Freundin von den Bedlam Raiders Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Auf Kurs nach Tanalorr

Freischaltbedingung: Nimm den Abyss-Kompass an dich

Nimm den Abyss-Kompass an dich Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Tragödie

Freischaltbedingung: Verteidige das Archiv

Verteidige das Archiv Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Am Abgrund

Freischaltbedingung: Überlebe Nova Garon

Überlebe Nova Garon Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

In den Abyss

Freischaltbedingung: Entdecke die Route nach Tanalorr

Entdecke die Route nach Tanalorr Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Ein Ort namens Heimat

Freischaltbedingung: Schließe die Story ab

Schließe die Story ab Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 70 G

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Han Slowlo

Freischaltbedingung: Besiege 50 Gegner, während sie mit „Verlangsamen“ belegt sind

Besiege 50 Gegner, während sie mit belegt sind Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Das Verlangsamen ist eine Spezialfähigkeit, ihr ladet sie im Kampf automatisch auf. Ihr seht, ob sie bereit ist oder nicht, unten in der Mitte auf eurem Bildschirm (unter der Blockanzeige). Wenn sie bereit ist, müsst ihr L3+R3/LS+RS (PS/Xbox) drücken, um sie zu aktivieren. Aktiviert sie, sobald mehrere Gegner um euch herum sind und besiegt sie daraufhin. Wenn ihr Verlangsamen im Kampf benutzt, solltet ihr das Achievement eigentlich automatisch im Spielverlauf bekommen.

So was von unzivilisiert

Freischaltbedingung: Besiege 10 Gegner mit Schüssen der Fähigkeit „Aus nächster Nähe“

Besiege 10 Gegner mit Schüssen der Fähigkeit Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür benötigt ihr den Blaster-Kampfstil, ihn erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story. Danach findet ihr die Fähigkeit „Aus nächster Nähe“ im Talentbaum Lichtschwer -> Blaster. Als erstes müsst ihr die Fertigkeit „fliegender Ausfall“, dann „effizienter Wärmetransfer“ und danach „aus nächster Nähe“ freischalten. Um „aus nächster Nähe“ zu benutzen, müsst ihr Dreieck/Y (PS/Xbox) drücken, kurz bevor ein Gegner euch trifft. Macht dies insgesamt 10 Mal. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Sowas von unzivilisiert Abonniere uns

auf YouTube

Du hast einen Freund

Freischaltbedingung: Weise deine Gefährt:innen jeweils 10-mal an, im Kampf zu helfen

Weise deine Gefährt:innen jeweils 10-mal an, im Kampf zu helfen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Verpassbar: Während der Story habt ihr in einigen Sektionen einen Kameraden bei euch. Ihn könnt ihr mir R1+Viereck/RB+X (PS/Xbox) anweisen, dass er euch im Kampf helfen soll. Macht es 10 Mal und der Erfolg gehört euch. Ihr müsst den Erfolg spätestens in Kapitel 4 freischalten, wenn Merrin an eurer Seite ist.

Fang!

Freischaltbedingung: Triff 3 Gegner mit einer Rollmine

Triff 3 Gegner mit einer Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Rollminen sind Gegnertypen. Greift sie mit eurer Macht und werft sie auf 3 Feinde oder schiebt sie direkt mit eurer Macht in 3 Feinde.

Sie haben es nicht kommen sehen

Freischaltbedingung: Schalte 20-mal einen Gegner aus, bevor dieser dich bemerkt

Schalte 20-mal einen Gegner aus, bevor dieser dich bemerkt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Ihr könnt euch bei Gegner anschleichen oder sie von oben angreifen bevor sie euch gemerkt haben. Wenn sie euch nicht noch bemerkt haben, erhalten ihr die Aufforderung Viereck/X (PS/Xbox) zu drücken, um den Feind direkt auszuschalten. Das müsst ihr insgesamt 20 Mal machen.

Kanonesch

Freischaltbedingung: Stoße einen Gegner mit „Schub“ in die Minenkanone auf dem zerstörten Mond

Stoße einen Gegner mit „Schub“ in die Minenkanone auf dem zerstörten Mond Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Der zerstörte Mond ist ein Planet, ihn müsst ihr während der Story 2 Mal besuchen. Ihr könnt die Trophäe erst beim zweiten Besuch absolvieren. Die Minenkanone erkennt ihr an dem großen Strahl. Wenn Feinde sich in der Nähe befinden, müsst ihr einen Gegner mit R2/RT (PS/Xbox) einfach in den Strahl schieben.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Kanonesch Abonniere uns

auf YouTube

Ich bin eine lebende Legende

Freischaltbedingung: Besiege alle legendären Gegner

Besiege alle legendären Gegner Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 70 G

Für alle legendären Gegner haben wir euch einen separaten Guide angefertigt.

Komm da runter!

Freischaltbedingung: Greife 20 angehobene Gegner an

Greife an Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Machtfähigkeit Heben erlernt ihr erst relativ spät im Spielverlauf. Um einen Feind anzuheben, müsst ihr R1+Dreieck/RB+Y (PS/Xbox) drücken. Wenn der Gegner sich in der Luft befindet, müsst ihr ihn mit eurem Lichtschwert angreifen. Ein Treffer genügt, ihr müsst ihn nicht besiegen.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Komm da runter Abonniere uns

auf YouTube

Eins mit der Macht

Freischaltbedingung: Entgehe 50 Angriffen mit Hilfe von „Fokussierter Blick“

Entgehe 50 Angriffen mit Hilfe von Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Fertigkeit „Fokussierter Blick“ befindet sich im Talentbaum Überleben -> Widerstandskraft. Dort müsst ihr ihn freischalten. Daraufhin könnt ihr in Kämpfen Kreis/B (PS/Xbox) halten, um Nahkampfangriffen auszuweichen. Schaltet die Fähigkeit frei und weicht mit ihr 50 Angriffen aus. Wichtig: Ihr müsst einzig und allein Kreis beziehungsweise B halten. Ihr dürft keine anderen Tasten drücken, da ansonsten die Fertigkeit „Fokussiert Blick“ nicht aktiviert wird. Außerdem kostet euch die Fähigkeit Macht, achtet also darauf, dass eure Machtanzeige voll ist.

Gleich und Gleich streiten sich gerne

Freischaltbedingung: Ein verwirrter Gegner besiegt einen Gegner vom selben Typ

Ein verwirrter Gegner besiegt einen Gegner vom selben Typ Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Hierfür müssen sich zwei Gegner desselben Typ beieinader befinden. Einen davon belegt ihr mit der Fähigkeit Verwirrung, welche ihr mit R1+Kreis/RB+B (PS/Xbox) einsetzt. Der verwirrte Gegner muss daraufhin den anderen Feind besiegen. Benutzt dafür am besten schwache Gegnertypen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Gleich und Gleich streiten sich gern Abonniere uns

auf YouTube

Punktgenau

Freischaltbedingung: 10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausführen

10 Präzisionsfreigaben mit perfektem Timing ausführen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Fähigkeit präzises Freigeben findet ihr im Talentbaum Lichtschwert -> Zwei Schwerter. Nachdem ihr die Fertigkeit erlernt habt, müsst ihr Dreieck/Y (PS/Xbox) halten und genau beim Angriff des Gegners loslassen. Wichtig: Der Skill benötigt Macht. Achtet also darauf, dass eure Machtanzeige voll ist.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi: Survivor Punktgenau Abonniere uns

auf YouTube

Reingeschmettert

Freischaltbedingung: Schmettere 5 Gegner mit einem einzigen Einsatz von Schmettern nieder

Schmettere 5 Gegner mit einem einzigen Einsatz nieder Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Fähigkeit Schmettern erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Um allerdings 5 Feinde gleichzeitig zu schmettern, müsst ihr im Talentbaum Macht -> Telekinese die Fertigkeit Massenschmettern“ freischalten. Nachdem ihr den Skill besitzt, müsst ihr bei 5 Gegner R1+X/RB+A (PS/Xbox) halten. Danach schmettert ihr mehrere Feinde in den Boden. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Reingeschmettert Abonniere uns

auf YouTube

Riposte

Freischaltbedingung: Pariere einen Gegner, der sich „Machtmagnet“ widersetzt

Pariere einen Gegner, der sich „Machtmagnet“ widersetzt Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hiermit ist eure normale Magnet- beziehungsweise Zieh-Fähigkeit gemeint, die ihr mit L2 beziehungsweise LT anwendet. Manche Feinde können von eurer Macht nicht zu euch gezogen werden, sie widersetzen sich. Wenn ihr auf so einen Feind trefft, müsst ihr L2/LT (PS/Xbox) halten, danach erkennt ihr, ob er gezogen werden kann oder nicht. Wenn er sich widersetzt, lasst ihr L2/LT los. Danach vollzieht der Gegner immer einen Konter, nun müsst ihr schnell mit L1/LB parieren und die Trophäe gehört euch.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Riposte Abonniere uns

auf YouTube

Star Tours

Freischaltbedingung: Entdecke und schließe alle Jedi-Kammern ab

Entdecke und schließe alle Jedi-Kammern ab Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Für alle Jedi-Kammern fertigen wir noch einen separaten Guide an.

König der Welt

Freischaltbedingung: Erreiche den höchsten Punkt des Erntekamms

Erreiche den höchsten Punkt des Erntekamms Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr im Bereich Erntekamm auf den höchsten Punkt der roten Scheune kommen. Dafür benötigt ihr die Machtfähigkeit Heben und das Zähmen von Reittieren, die ihr beide im Verlauf der Story erhaltet. In der Scheune wartet ein kleines Rätsel auf euch, wie ihr hoch kommt.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösung und wie ihr die Trophäe erhaltet:

Star Wars Jedi Survivor: König der Welt Abonniere uns

auf YouTube

Es gibt kein Versuchen

Freischaltbedingung: Hilf dabei, ein Schiff aus der Teergrube zu heben

Hilf dabei, ein Schiff aus der Teergrube zu heben Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Um das Achievement zu erhalten, müsst ihr auf Koboh einem kleinen Droiden sein Schiff aus der Teergrube heben. Bei eurem ersten Treffen könnt ihr dies noch nicht vollziehen. Ihr könnt die Trophäe erst absolvieren, wenn ihr die Fertigkeit Heben erlernt habt, diese erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Danach müsst ihr einfach nur wieder zum kleinen Droiden gehen und mir R1+Dreieck/RB+Y das Schiff anheben. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Es gibt kein Versuchen Abonniere uns

auf YouTube

Das ist nicht wie Podrennen

Freischaltbedingung: Lege 500 Meter auf Reittieren zurück

Lege 500 Meter auf Reittieren zurück Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr 500 Meter auf einem Reittier absolvieren. Da sich die Strecke allerdings über alle Reittiere, auch Flugtiere, akkumiliert, solltet ihr das Achievement automatisch im Storyverlauf erhalten.

Putzarbeiten

Freischaltbedingung: Bring die Toilette auf Vordermann

Bring die Toilette auf Vordermann Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 5 G

Hierfür müsst ihr in der Cantina auf Koboh mit der Toilette interagieren. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Putzarbeiten Abonniere uns

auf YouTube

Ihnen geht es sicherlich gut

Freischaltbedingung: Lasse dein Reittier ins große Unbekannte fallen

Lasse dein Reittier ins große Unbekannte fallen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die Trophäe ist etwas verbuggt, entweder schaltet sie sich verspäter oder gar nicht frei. Absolviert sie am besten auf Jedha. Nehmt euch ein Reittier und reitet es in den Abgrund. Wichtig: Ihr müsst vorher abspringen und dürft nicht selbst mit in den Abgrund gezogen werden.

Skywalker

Freischaltbedingung: Berühre mit deinen Füßen 60 Sekunden lang weder Boden noch die Wände

Berühre mit deinen Füßen 60 Sekunden lang weder Boden noch die Wände Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die 60 Sekunden müssten nicht am Stück sein. Der Erfolg sollte sich automatisch im Storyverlauf freischalten.

Das ist eine Falle

Freischaltbedingung: Erkunde die Phon’Qi-Höhlen

Erkunde die Phon’Qi-Höhlen Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Ihr erhaltet Zugang zu den Höhlen über das Gebiet Vorgebirgswasserfälle, in der Nähe vom ersten Treffen mit Skoova. Ihr könnt sie nur betreten, wenn ihr die Machtfähigkeiten Heben und Schmettern erlernt habt. Sie erlernt ihr automatisch im Storyverlauf. Fliegt mit dem Reittier vom Treffpunkt mit Skoova nach links und betretet den Keller des dort liegenden Hauses. Darüber gelangt ihr in die Phon'Qi-Höhle. Diese Höhle müsst ihr erforschen. Die unter Strom stehenden Türen müsst ihr mit den runden Gegner schmelzen lassen. Zieht den Feind mit eurer Macht an euch und schießt in dann auf das jeweilige Tor.

Am Ende der Höhle müsst ihr gegen drei Bosse gleichzeitig antreten. Wenn ihr diese besiegt habt, erhaltet ihr die Trophäe.

Maximale Kapazität

Freischaltbedingung: Habe eine volle Cantina

Habe eine volle Cantina Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle Rekruten fertigen wir euch noch einen separaten Guide an.

Kann man den Bogling streicheln?

Freischaltbedingung: Man kann den Bogling streicheln

Man kann den Bogling streicheln Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 5 G

Auf Koboh trefft ihr des Öfteren auf Boglinge. Um das Achievement zu erhalten, müsst ihr mir einem Bogling interagieren, daraufhin streichelt ihr ihn. Wichtig: Bei eurer ersten Interaktion mit einem Bogling schaltet sich die Trophäe noch nicht frei. Erst bei einem zweiten Aufeinandertreffen und einer zweiten Interaktion streichelt ihr den Bogling.

Caij-Match

Freischaltbedingung: Ziehe die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Fremden auf dich

Ziehe die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Fremden auf dich Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Die Questline für alle Kopfgeldjäger startet automatisch während der Story. Für alle Kopfgeldjäger haben wir euch einen separaten Guide angefertigt.

Puck-egal

Freischaltbedingung: Erhalte dein erstes Kopfgeld

Erhalte dein erstes Kopfgeld Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Bonusrunde

Freischaltbedingung: Rüste in allen Slots Boni aus

Rüste in allen Slots Boni aus Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Für alle Boni fertigen wir noch einen separaten Guide an.

Greezy bringt‘s

Freischaltbedingung: Tausche 25 Sammelobjekte ein

Tausche 25 Sammelobjekte ein Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Ihr findet im Storyverlauf unterschiedliche Sammelobjekte (Priorit-Klumpen, Datendisks, Jedha-Schriftrollen, Kopfgeldpucks), die ebenfalls ein Währung bei verschiedenen Shops gelten. Um die Trophäe zu erhalten, müsst ihr einfach nur 25 Sammelobjekte eintauschen und euch Gegenstände in den Shops kaufen. Es müssen nicht 25 Sammelobjekte desselben Typs sein.

Cobra Cal

Freischaltbedingung: Trainiere mit deinen Waffen, während du ein Stirnband trägst

Trainiere mit deinen Waffen, während du ein Stirnband trägst Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 5 G

Das Stirnband müsst ihr in Domas Shop im Aussenposten kaufen, danach müsst ihr es ausrüsten. Fliegt nun zu Jedha, dort findet ihr einen Stormtrooper-Dummy. Schlagt jetzt auf den Dummy ein und das Achievement gehört euch.

Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr…

Freischaltbedingung: Trage ein klassisches Kleidungsstück

Trage ein klassisches Kleidungsstück Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 5 G

Mit dem klassichen Kleidungsstück ist der Poncho gemeint. Ihn findet ihr in einer Kisten, nachdem ihr den Oggdo erledigt habt. Den Feind werdet ihr automatisch antreffen, wenn ihr alle Sammelobjekte etc absolviert.

Ein neuer Luke

Freischaltbedingung: Rüste in jedem Slot von Cal ein neues kosmetisches Objekt aus

Rüste in jedem Slot von Cal ein neues kosmetisches Objekt aus Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Rüstet einfach in jedem Slot der kosmetischen Gegenstände (Frisur, Bart, Jacke, Hemd und Hose) neu gefundene kosmetische Objekte aus. Danach gehört das Achievement euch.

Vorne kurz, hinten lang

Freischaltbedingung: Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst

Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 5 G

Dem Vokuhila findet ihr in einer Kiste auf Koboh im Gebiet Verlassener Damm in der Baggerschlucht. Um einen Dropkick auszuführen, müsst ihr den Kampfstil Parierstange besitzen, ihn erhaltet ihr im Storyverlauf. Sobald ihr den Kampfstil besitzt, müsst ihr zuerst den Vokuhila ausrüsten und danach die Parierstange benutzen. Wenn ihr den Kampfstil Parierstange verwendet, müsst ihr auf einen Feind zusprinten und daraufhin Viereck/X (PS/Xbox) drücken, daraufhin vollzieht ihr einen Dropkick.

Vollständig ausgerüstet

Freischaltbedingung: Passe BD-1, den Blaster und Cals Lichtschwert mit neuen Teilen an

Passe BD-1, den Blaster und Cals Lichtschwert mit neuen Teilen an Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Sobald ihr den Kampfstil Blaster freischaltet, könnt ihr an eurer Werkbank auch die Pistole individualisieren. Üasst einfach BD-1, den Blaster und euer Lichtschwert mit neuen Teilen aus und das Achievement gehört euch.

Skoova-Tauchgang

Freischaltbedingung: Fülle das Aquarium in der Cantina

Fülle das Aquarium in der Cantina Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Für alle Fische haben wir euch einen separaten Guide angefertigt.

Wachstumsschub

Freischaltbedingung: Schaffe Platz für einen vollständigen Garten

Schaffe Platz für einen vollständigen Garten Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Für alle Samen fertigen wir euch noch einen separaten Guide an.

Glücksspiel

Freischaltbedingung: Gewinne alle Holotaktik-Matches

Gewinne alle Holotaktik-Matches Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Um Holotaktik-Matches zu spielen müsst ihr zuerst auf Koboh Bhima und Tulli retten. Sie findet ihr im Gebiet „Kochender Fels“, sie machen ebenfalls lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin könnt ihr in eurer Cantina an Holotaktik-Matches teilnehmen. Gewinnt alle Spiele und die Trophäe gehört euch. Wichtiger Hinweis: Spart euch die Trophäe auf, denn je mehr Daten in ihr der Datenbank habt, desto mehr Einheiten stehen euch in Holotaktik-Matches zur Verfügung. Der letzte Gegner Tulli schaltet sich frei, sobald ihr alle vorherigen Matches gewonnen habt.

Intergalaktische Geografie

Freischaltbedingung: Scanne alle Gegnertypen, um den Taktischen Leitfaden zu vervollständigen

Scanne alle Gegnertypen, um den Taktischen Leitfaden zu vervollständigen Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 30 G

Für alle Gegnertypen fertigen wir euch noch einen separaten Guide an.

Aufklärung

Freischaltbedingung: Untersuche mit BD-1 ein entferntes Ziel

Untersuche mit BD-1 ein entferntes Ziel Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr auf das Steuerkreuz nach unten drücken, um BD-1 zu aktivieren. Danach drückt ihr R3/RS (PS/Xbox), damit ihr mit BD-1 scannen könnt. Untersucht am besten einen Feind, der sich in der Ferne befindet. Der Gegner muss sich allerdings schon in der Datenbank befindet. Wenn ihr mit BD-1 auf einen Feind zoomt, könnt ihr daraufhin die Options-Taste drücken, danach gehört das Achievement euch.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Star Wars Jedi: Survivor Aufklärung Abonniere uns

auf YouTube

Kaufrausch

Freischaltbedingung: Kaufe alle Waren von Doma

Kaufe alle Waren von Doma Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Doma befindet sich auf Koboh neben eurer Cantina, bei ihr könnt ihr für Priorit-Klumpen unterschiedlichste Dinge kaufen. Für die Fundorte der Priorit-Klumpen fertigen wir euch noch einen separaten Guide an. Die Trophäe kann derzeit nicht freigeschalten werden, weil ein nötiger Priorit-Klumpen nicht spawnt.

Der Weg der Jedi

Freischaltbedingung: Schalte in 3 Fähigkeitsbäumen alle Upgrades frei

Schalte in 3 Fähigkeitsbäumen alle Upgrades frei Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Eigentlich selbsterklärend, schaltet in 3 Fertigkeitsbäumen alle Upgrades frei.

Blut, Schweiß und Risse

Freischaltbedingung: Schließe alle Machtrisse ab

Schließe alle Machtrisse ab Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 70 G

Für alle Machtrisse haben wir einen separaten Guide angefertigt.