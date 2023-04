In Star Wars Jedi: Survivor will euch nicht nur das Imperium an den Kragen, sondern auch Kopfgeldjäger. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Kopfgeldjäger.

Star Wars Jedi: Survivor Facts

Alle Kopfgeldjäger für Caij-Match

Insgesamt gibt es in Star Wars Jedi: Survivor 17 Kopfgeldjäger. Nachdem ihr sie alle besiegt habt, erhaltet ihr die Trophäe Caij-Match, die natürlich für die 100 % wichtig ist.

Die Bounties der Kopfgeldjäger, also die Questreihe, schaltet ihr automatisch in Kapitel 3 frei, wenn ihr Caij zum ersten Mal trefft. Nachdem ihr mit ihr geredet habt, schaltet sie sich als Rekrut in eurer Cantina frei. Dort könnt ihr mit ihr reden und weitere Hinweise zu den Kopfgeldjägern sammeln. Pro besiegten Kopfgeldjäger erhaltet ihr einen Puck, mit ihnen könnt ihr bei Caij in der Cantina Gegenstände kaufen.

Die meisten von ihnen spawnen nach der Story, deswegen ist es sinnvoll, wenn ihr sie nach der Geschichte des Spiels ausschaltet.

Wichtiger Hinweis: Redet immer mit Caij in der Cantina, damit sie euch einen Hinweis auf den nächsten Kopfgeldjäger gibt. Hierdurch könnt ihr den Kopfgeldjäger verfolgen und auf eurer Map markieren. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass ihr die Kopfgeldjäger Kili Oso und Jo (die Kannibalin) nur antreffen könnt, wenn Caij euch die jeweilige Information über sie gegeben hat.

Alle Kopfgeldjäger auf Koboh

Kopfgeldjäger Korej Lim - Fundort

Den ersten Kopfgeldjäger schaltet ihr automatisch während der Story aus.

Kopfgeldjäger Meyen Corr - Fundort

Meyen Corr findet ihr im Gebiet Kochender Fels (Rambler’s Reach). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Kip Ostar - Fundort

Kip Ostar befindet sich im Gebiet Verlassener Damm (Baggerschlucht). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Selfin Jook - Fundort

Selfin Jook befindet sich im Bereich Observatoriumsunterbau (Bergobservatorium). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Vaslyn Martz - Fundort

Vaslyn Martz findet ihr im Bereich Neblige Weite (Prospektorentod). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Raz - Fundort

Raz findet ihr im Bereich Waldanlage (Basaltwald). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Jo, die Kannibalin - Fundort

Jo trefft ihr nur an, wenn euch Caij in der Cantina die Info über sie verraten habt. Daraufhin findet ihr sie im Bereich Jurten-Kaserne (Klebriges Moor). Ihr könnt jedoch nicht direkt zu ihr reisen. Ihr müsst den nächst­ge­le­genen Reisepunkt nehmen und euch den Weg zu ihr freikämpfen.

Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Caij - Fundort

Caij könnt ihr nur antreffen, wenn ihr die vorherigen 16 Kopfgeldjäger beseitigt habt. Danach findet ihr sie im Bereich Verwüstete Ansiedlung (Steinhagel). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Alle Kopfgeldjäger auf Coruscant

Kopfgeldjäger Gatt Medo - Fundort

Gatt Medo befindet sich im Bereich Frachtverteilungslager (Unterstadt-Industrie). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Alle Kopfgeldjäger auf Jedha

Kopfgeldjäger Kili Oso - Fundort

Kili Oso befindet sich im Bereich Zufluchtstempel. Ihr könnt allerdings nicht direkt zu ihm reisen. Bei ihm müsst ihr einen etwas weit entferntere Schnellreisepunkt nehmen und euch dann den Weg zum Fundort freikämpfen. Ihr trefft dort jedoch nur auf Kili Oso, wenn euch Caij in der Cantina die Info gegeben hat.

Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger PR-85T und Corde - Fundort

Corde und PR-85T befinden sich im Bereich Hallen von Ranvell (Alte Ruinen). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Kopfgeldjäger Yuhong - Fundort

Yuhong findet ihr im Bereich Pfad der Wiederherstellung (Narkis-Wüste). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Alle Kopfgeldjäger auf Zerstörter Mond

Kopfgeldjäger Mash - Fundort

Ihr findet den Kopfgeldjäger Mash im Bereich Automatisierte Fertigungsanlage (Verlassene Giesserei). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Alle Kopfgeldjäger auf Nova Garon

Kopfgeldjäger Kle-0, Fenn Finau & Masi Finau - Fundort

Ihr müsst gegen Kle-0, Fenn Finau und Masi Finau gleichzeitig antreten. Konzentriert euch am besten immer auf einen Kopfgeldjäger, um die Überzahl zu verringern. Ihr findet sie im Bereich Hangarbucht (Satellitenstation 11-0810). Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Habt ihr alle Kopfgeldjäger gefunden? Falls ihr Probleme haben solltet, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen euch zu helfen.

