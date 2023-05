Die Krönungszeremonie von König Charles hat nicht nur einiges an Medienrummel und Kritik hervorgerufen, sondern auch jede Menge Memes. Wir zeigen euch hier die witzigsten Bilder, die das Internet aus dieser Übertragung gezogen hat.

Meme Facts

Der hochdekorierte König

Das Bild von Charles in voller Montur, gepaart mit einem ausdruckslosen Gesicht, ließ das Internet zu Hochtouren auffahren. Der Twitter-User Noah Garfinkel verglich dieses Bild zum Beispiel mit einem Kind, das aus Unwissen seinem Vater mehrere Schraubendreher bringt:

Die Gaming-Community wiederum fühlte sich an einen gut ausgerüsteten Spiel-Charakter erinnert:

„Wenn du endlich volle Ausrüstung hast und das Spiel keine Herausforderung mehr ist“ - Der eingekleidete König Charles sieht genau danach aus.

Aber vielleicht wollte Charles auch einfach seine Skills präsentieren:

Oder er fühlte sich so wohldekoriert wie ein Student, dessen wissenschaftliche Arbeit zitiert wurde:

May the 4th be with you

Passend zum Star Wars-Monat erkannte die Internetgemeinde in Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, den Kindern von Prinz William die Skywalker-Kinder Luke und Leia:

Die Parallelen gehen sogar noch weiter, wie die Kommentare dieses Tweets zeigen:

Das Schwert der Präsidentin

Penny Mordaunt, die Präsidentin des Unterhauses, war mit der Aufgabe vertraut, das „Sword of the state“ zu tragen. Dieses Bild hat die Memer nicht nur zu flotten Sprüchen oder Game of Thrones-Referenzen, sondern auch zu einigen Photoshop-Kreationen inspiriert:

Wie sie sich wohl gefühlt hat, als sie das Schwert wieder abgegeben hat?

Was steht da?

König Charles‘ Blick auf ein Dokument lässt viele Zuschauer fragend zurück. Was könnte dort gestanden haben?

Das Meme erinnert an das Interview-Meme mit Donald Trump, das vor einigen Jahren die Runde gemacht hat.

König Charles Blick auf das Dokument hat eine ähnliche Atmosphäre wie dieses Meme.

Witzige Situationen

Neben diesen Goldgruben an Standbildern fielen aufmerksamen Zuschauern noch weitere seltsame und witzige Begebenheiten auf. So entdeckten einige aufmerksame Menschen den Tod durch den Hintergrund laufen:

Der Twitter-User Elliot Gonzalez fand, dass das einzig würdige Geschenk zur Krönung das Buch von Prinz Harry sein dürfte:

Philip Cowley konnte die Ähnlichkeit der königlichen Handschuhe zu Topflappen einfach nicht beiseite wischen:

Und der TikTok-Kanal von Kristin Kalvoy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gespräche der königlichen Familie für alle hörbar zu machen.

