Elon Musk will den Chefposten bei Twitter räumen. Eigenen Angaben nach soll in sechs Wochen eine Nachfolgerin die Geschicke der Plattform leiten. Ein Name wurde noch nicht genannt, doch es könnte sich um eine Topmanagerin von NBC Universal handeln.

Elon Musk: Der Tesla-Chef im Porträt Facts

Twitter: Elon Musk kündigt Rücktritt an

Elon Musk behauptet, sich in wenigen Wochen von seinem Amt als Twitter-Chef zurückziehen zu wollen. In rund sechs Wochen soll eine Frau die Rolle übernehmen, wie er schreibt. Musk selbst wird Twitters Führung aber erhalten bleiben. Er will sich künftig auf die Rolle des Chief Technology Officers konzentrieren und dabei für „Produkt, Software und Sysops“ verantwortlich sein (Quelle: Elon Musk bei Twitter).

Bereits Ende 2022 hatte der Milliardär seine Follower darüber abstimmen lassen, ob er weiter als Twitter-Chef auftreten sollte. Am Ende stimmten 57,5 Prozent der über 17 Millionen Umfrageteilnehmer für Musks Rückzug. Er gab daraufhin an, sich an die Abstimmung halten zu wollen und als CEO zurückzutreten. Vorher müsse er aber eine Person finden, die „dumm genug“ sei, um Twitter zu leiten. Das hat er nun anscheinend geschafft.

Wer die Nachfolge von Musk antreten wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Berichten zufolge könnte es sich um Linda Yaccarino handeln, die sich bislang um das Anzeigengeschäft von NBC Universal kümmert (Quelle: manager magazin). Yaccarino gilt als Bewunderin Musks. Zu einem möglichen Wechsel zu Twitter hat sich die Topmanagerin bislang nicht geäußert.

Vielleicht nimmt sich Musk jetzt wieder Zeit für andere Projekte:

Elon Musks Unternehmen: Das sind die größten Projekte des Tesla-Chefs Abonniere uns

auf YouTube

Twitter-CEO Elon Musk: Sechs Monate Chaos

Musk steht nach der Übernahme von Twitter für 44 Milliarden US-Dollar seit Ende Oktober 2022 an der Spitze der Plattform. Seitdem soll sich der Wert des Unternehmens halbiert haben. Viele große Anzeigenkunden sprangen ab, nachdem das Chaos rund um den blauen Verifizierungshaken zu Nachahmern geführt hatte. Rund 6.500 der ehemals 8.000 Mitarbeiter haben unter Musk ihren Job verloren, der die Plattform teils zur Verbreitung von Verschwörungsmythen verwendet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.