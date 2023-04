Das Imperium in Star Wars Jedi: Survivor macht mit einer großen Vielfalt an Feinden auf euch Jagd. Im Folgenden zeigen wir euch alle legendären Gegner mit ihren Fundorten.

Star Wars Jedi: Survivor Facts

Was sind legendäre Gegner?

Legendäre Gegner sind im Grunde genommen Minibosse, die in der Welt von Star Wars: Jedi Survivor verteilt sind. Insgesamt gibt es 13 legendäre Gegner. Ihr könnt sie bereits während der Story antreffen oder sie nach der Geschichte aufsuchen und bekämpfen. Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr übrigens auch alle legendären Gegner besiegen.

Wichtiger Hinweis: Bisher haben wir 5 legendäre Gegner gefunden, das sind jedoch noch nicht alle. Der Guide befindet sich noch im Aufbau. Sobald wir mehr legendäre Gegner gefunden haben, fügen wir sie hinzu.

Klebiges Moor auf Koboh - Der Sumpfschrecken

Auf dem Planeten Koboh findet ihr im Gebiet Klebriges Moor den Sumpfschrecken. Er ist allerdings nicht allein, da dort ein weiterer Gegner ist. Versucht zuerst den kleineren Feind auszuschalten, danach kümmert ihr euch um den Sumpfschrecken. Sobald ihr ihn besiegt habt, könnt ihr übrigens einen Stim-Behälter öffnen. Wichtig: Um an seinen Fundort zu gelangen, müsst ihr die Machtfähigkeit Heben besitzen, sie erlernt ihr automatisch im Verlauf der Story.

Das folgende Video zeigte euch den Kampf und den Fundort vom Schrumpfschrecken:

Star Wars Jedi Survivor: Legendärer Gegner Sumpfschrecken - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Observatoriumsunterbau auf Koboh - Urgost

Urgost befindet sich auf Koboh im Observatoriumsunterbau, ihr werdet auf ihn automatisch im Storyverlauf treffen. Falls ihr ihn doch verpasst haben solltet, zeigen wir euch im folgenden Video den Kampf und den Fundort von Urgost:

Star Wars Jedi Survivor: Legendärer Gegner Urgost - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Phon’Qi-Höhlen auf Koboh - Rancor

In den Phon’Qi-Höhlen auf Koboh findet ihr den legendären Gegner Rancor, genauer gesagt auf der Ebene C der Höhlen. Wichtig: Ihr erhaltet Zugang zu den Höhlen über das Gebiet Vorgebirgswasserfälle, in der Nähe vom ersten Treffen mit Skoova. Ihr könnt sie nur betreten, wenn ihr die Machtfähigkeiten Heben und Schmettern erlernt habt. Sie erlernt ihr automatisch im Storyverlauf. Fliegt mit dem Reittier vom Treffpunkt mit Skoova nach links und betretet den Keller des dort liegenden Hauses. Darüber gelangt ihr in die Phon'Qi-Höhle.

Achtet vor allem auf die unblockbare Attacke von Rancor bei der er euch versucht zu greifen. Ihr müsst ihr unbedingt ausweichen, da sie euch mit einem Treffer zerstört.

Das folgende Video zeigt euch den Weg vom Meditationspunkt zum Kampf, das Gefecht und den Fundort:

Star Wars Jedi Survivor: Legendärer Gegner Rancor Abonniere uns

auf YouTube

Hangar 2046-C auf Coruscant - D-L1T

D-L1T könnt ihr im Hangar 2046-C auf Coruscant antreffen. Wichtig: Um gegen ihn anzutreten, muss BD-1 die Fähigkeit erlernen Elektropfeile zu schießen, um Stromkreisläufe zu überbrücken. BD-1 erlernt die Fertigkeit automatisch im Spielverlauf.

Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Legendärer Gegner D-L1T - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Industrieschornsteine auf Coruscant - Rasender Jotaz

Auf Coruscant befindet sich noch ein weiterer legendärer Gegner, genauer gesagt im Bereich Industrieschornsteine. Wichtig: Um gegen ihn anzutreten, muss BD-1 die Fähigkeit erlernen Elektropfeile zu schießen, um Stromkreisläufe zu überbrücken. BD-1 erlernt die Fertigkeit automatisch im Spielverlauf.

Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Legendärer Gegner Rasender Jotaz - Fundort Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.