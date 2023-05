Eigentlich sollte der brandneue Xbox-Shooter Redfall einer der Gaming-Höhepunkte des Jahres werden – doch die Reaktionen zum Release fielen äußerst negativ aus. Auf Steam steckt das Spiel nun nur 2 Wochen später in argen Schwierigkeiten.

Die Erwartungen an den Horror-Shooter Redfall waren von Beginn an riesig – Arkane Studios hatte in der Vergangenheit schließlich mit Spielen wie Deathloop, Prey und Dishonored jede Menge Hochkaräter abgeliefert. Der Release des neuen Vampirjäger-Spiels für Xbox und PC ist jedoch gründlich daneben gegangen und nun muss es auf Steam bereits gegen massiv schwindende Spielerzahlen kämpfen.

Steam: Xbox-Shooter gehen die Spieler aus

Nur zwei Wochen nach dem Release ist aus Redfall auf Steam bereits ein Geisterspiel geworden – derzeit fallen die Zahlen der gleichzeitig eingeloggten Spieler sogar bereits auf unter 200. Der Höhepunkt der letzten 24 Stunden liegt bei 372 Spielern. Für ein neues Triple-A-Game ist dies ein desaströser Wert, selbst wenn argumentiert werden könnte, dass die meisten Spieler Redfall wohl über ihre Xbox zocken. (Quelle: SteamCharts)

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Redfall an:

Redfall - Launch Trailer

Um zu zeigen, wie schlecht Redfall auf Steam abschneidet, braucht es nur einen kurzen Blick auf andere Spiele. Arkanes Dishonored kommt derzeit immer noch auf rund 500 gleichzeitig eingeloggte Spieler – und das Stealth-Game ist mittlerweile 11 Jahre alt. Dass Redfall als Koop-Shooter so schlecht abschneidet, ist dabei besonders bitter.

Redfall: Xbox-Highlight entpuppt sich als Flop

Bereits zum Release hatte sich ein Debakel abgezeichnet – Redfall sackte von allen Seiten wenig begeisterte Kritiken und Verrisse ein. Spieler kritisierten vor allem Bugs, Glitches, Performance-Probleme, eine leere Open World und darüber hinaus auch noch Matchmaking-Fehler. Ob sich das langerwartete Spiel von diesem Start noch einmal erholen kann, darf in jedem Fall angezweifelt werden.

Wenigstens können sich Xbox-Fans als Trost aktuell auf den Release eines PS5-Hits freuen:

