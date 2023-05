Rennspiel-Enthusiasten sollten sich derzeit einen großartigen Deal auf Steam nicht entgehen lassen. Die EA Racing Mega Collection enthält einige der beliebtesten Rennspiele der letzten Jahre, die für einen unschlagbar günstigen Preis erhältlich sind.

Diesen Deal sollten sich Rennspiel-Fans nicht entgehen lassen

Wenn ihr nach einem hochwertigen Rennspiel sucht, bietet Steam derzeit das perfekte Angebot für euch. Die EA Racing Mega Collection umfasst sechs vollständige Spiele, für die ihr normalerweise ohne Rabatte rund 315 Euro bezahlen müsstet. Jetzt könnt ihr das gesamte Bundle für nur 24,74 Euro erhalten.

In dem Paket sind folgende Spiele enthalten:

Need for Speed Heat

Need for Speed Payback

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Unbound

DIRT 5

GRID Legends

Falls ihr bereits einige der Spiele besitzt, habt ihr auch die Möglichkeit, die verbleibenden Spiele einzeln zu erwerben und dabei teilweise bis zu 80 Prozent zu sparen. In diesem Fall empfehlen wir euch jedoch, genauer hinzuschauen.

Ihr kennt Need for Speed Heat noch nicht? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Need for Speed Heat – Offizieller Ankündigungstrailer

Steam: Beim Einzelkauf müsst ihr aufpassen

Beim Kauf der Spiele einzeln auf Steam solltet ihr vorsichtig sein. Obwohl die EA Racing Mega Collection selbst mit den bereits rabattierten Spielen ein wirklich gutes Angebot ist, empfehlen wir euch einen Vergleich beim Einzelkauf.

Zum Beispiel wird bei Need for Speed Heat im Bundle von Steam der UVP von 69,99 Euro angesetzt. Wenn ihr jedoch auf der Plattform idealo nachschaut, könnt ihr die PC-Version des Spiels bereits für 13,48 Euro (ohne Versand) erhalten. Das Gleiche gilt allerdings nicht für die bereits reduzierten Spiele auf Steam wie Need for Speed Unbound, DIRT 5 und GRID Legends. Bei diesem Angebot könnt ihr momentan tatsächlich ein echtes Schnäppchen machen (Quelle: idealo).

