Mögliche Darstellerin für Prinzessin Zelda sorgt für heftigen Streit unter Nintendo-Fans

2027 erscheint der Zelda-Film in den Kinos und jetzt steht vielleicht sogar fest, wer in die Rolle der legendären Nintendo-Prinzessin schlüpfen wird.

Hunter Schafer könnte Prinzessin Zelda werden

2027 soll ein Live-Action-Film zu Nintendos The Legend of Zelda erscheinen. Laut einem Insider haben die Verantwortlichen auch schon eine Vorstellung davon, wer Prinzessin Zelda in der Verfilmung spielen könnte und zwar Euphoria-Star Hunter Schafer. Diese Meldung hat auf X (ehemals Twitter) für extreme Reaktionen gesorgt, denn bei Schafer handelt es sich um eine Transfrau.

Auf den Tweet von ScreenTime haben inzwischen mehr als 200.000 Menschen reagiert, darunter befinden sich auch fast 5.000 Kommentare und die haben es in sich. So halten viele User Schafer für die perfekte Besetzung, da ihre Erscheinung in manchen Reaktionen als Elfen-artig oder androgyn beschrieben wird – wodurch sie optisch nicht nur Prinzessin Zelda, sondern auch ihr männliches Alter Ego Shiek spielen könnte (Quelle: @SlLENTPRINCESS auf X).

Auf der anderen Seite stören sich aber auch viele User massiv an dem Umstand, dass Schafer als biologischer Mann geboren wurde. So gibt es auch viele transphobe Beleidigungen und Gegenstimmen, die darauf pochen, dass Zelda von einer „echten Frau“ gespielt werden sollte. Manche User drohen sogar damit, dass sie randalieren werden, wenn sich das Casting-Gerücht bestätigen sollte (Quelle: @ladymidnightxxx auf X).

Schafer selbst hat übrigens schon Ende 2023 ihr Interesse daran geäußert, die berühmte Nintendo-Prinzessin spielen zu wollen. Gegenüber Variety sagte Schafer im Interview:

Ich persönlich liebe das Spiel. Ich habe es als Kind gespielt und spiele es immer noch.

Das ist über den Zelda-Film bisher bekannt

Wer am Ende wirklich Prinzessin Zelda in der Nintendo-Verfilmung verkörpern wird, steht aber noch nicht fest. Generell ist über den geplanten Zelda-Film nur wenig bekannt. So wird Wes Ball die Regie übernehmen, Shigeru Miyamoto als Produzent fungieren und Derek Connolly das Drehbuch schreiben. Connolly war in der Vergangenheit auch schon für die Skripte von den ersten beiden Jurassic-World-Filmen und den Meisterdetektiv-Pikachu-Film zuständig.

Spannend dürfte auch sein, wer Held Link spielen wird. Ein Running Gag im Internet ist es ja, Spider-Man-Star Tom Holland auf Link zu besetzen.

