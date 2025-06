92 % positiv: Verstörender Horrorfilm nach 11 Jahren endlich in Deutschland erschienen

The Taking of Deborah Logan | Trailer

The Taking of Deborah Logan | Trailer

Wer sich mal wieder richtig gruseln will, darf diesen Horrorfilm nicht verpassen, der 11 Jahre lang in Deutschland nicht erhältlich war.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein klares Muss für Found-Footage-Fans

Deutsche Horrorfans mussten mehr als ein Jahrzehnt auf diesen Film warten: The Taking of Deborah Logan. Der Found-Footage-Streifen erschien ursprünglich schon im Jahr 2014 und hat sich unter Horrorfans zu einer kleinen Perle gemausert. Hierzulande konnte der unheimliche Streifen um eine dämonische Rentnerin allerdings nie Fuß fassen – zumindest bis jetzt. Seit kurzer Zeit könnt ihr euch den Horrorfilm zum Beispiel über Amazon Prime Video ausleihen:

The Taking of Deborah Logan handelt von der gleichnamigen Seniorin, die sich immer seltsamer benimmt. Was vor allem ihrer Tochter große Sorgen bereitet. Die unheimlichen Ereignisse des Films wurden genretypisch mit einer Handkamera gefilmt. Fans von Blair Witch Project und Paranomal Activity kommen bei diesem Film also voll auf ihre Kosten. Für einen ersten Vorgeschmack haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zum Horrorfilm eingebunden.

Anzeige

Dieser Horrorfilm spaltet Presse und Publikum

Bei der internationalen Presse kam The Taking of Deborah Logan seinerzeit herausragend gut an. So sind 92 Prozent aller Reviews positiv. Was für einen Horrorfilm dieser Art wirklich außergewöhnlich ist. Dead Central schreibt im Fazit:

Wenn Sie auf der Suche nach einem gruseligen kleinen Film sind, der frei von Übertreibungen und manchmal auch von Logik ist, und wenn Sie auf schnelle Gänsehaut stehen, können Sie mit The Taking of Deborah Logan wirklich nichts falsch machen.

Die User-Wertungen sind dagegen ein zweischneidiges Schwert. Hier ist nur jede zweite Stimme positiv, was im Found-Footage-Bereich allerdings auch nicht ungewöhnlich ist. Die spezielle Machart muss man mögen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Das Ende hat sich bei mir eingebrannt Ich habe den Horrorfilm damals zum Release gesehen und hab einige Bilder bis heute nicht vergessen. Insofern hat The Taking of Deborah Logan schon eine verstörende Wirkung. Wenn ihr also kein Meisterwerk erwartet und darüber hinaus ein Herz für Filme mit Wackelkamera habt, dann ist dieser fiese, kleine Streifen ohne Frage einer der besseren Vertreter des Found-Footage-Genres. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.