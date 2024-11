Seit 25 Jahren zeigen ProSieben & Co. euch diesen legendären Horrorfilm falsch

Der Horrorfilm Blair Witch Project genießt Kultstatus. Nun ist der Film von 1999 zum ersten Mal in seiner ursprünglichen Form erschienen, denn was bisher niemand wusste: Die bekannten Fassungen sind alle falsch.

So habt ihr Blair Witch Project noch nie gesehen

Wackelkamera und schlechte Bildqualität sind das Markenzeichen der sogenannten Found-Footage-Horrorfilme, die den Eindruck erwecken wollen, auf realen Ereignissen zu basieren. Der bekannteste Film dieser Gattung ist Blair Witch Project von 1999.

Anzeige

25 Jahre später ist der Kultfilm nun in einer Special-Edition erschienen, die neben allerlei Bonusmaterial auch eine ganz besondere Fassung enthält. Was bis vor Kurzem nämlich nicht bekannt war: Blair Witch Project wurde für die Kinoauswertung auf 35 mm konvertiert. Das hat den Look des Films maßgeblich verändert und somit auch das Feeling für den Zuschauer.

Mike Monello, der den Horrorfilm seinerzeit produziert hat, äußerte sich auf X (ehemals Twitter) zu der Neuveröffentlichung folgendermaßen:

Leider handelt es sich bei dem 35-mm-Negativ NICHT um das tatsächliche Kameranegativ. Daher ist die Version, die für alle Formen von Heimvideos veröffentlicht wurde, nicht korrekt. Die Farben, die Bewegung, die seltsam abgerundeten Ecken - es sah nicht wie ein Heimvideo aus, und es sah nicht wie ein Film aus. (Quelle: X

Anzeige

Er fügt hinzu, dass die neue Version endlich der Fassung entspricht, wie das Team den Film damals veröffentlichen wollte. Das Problem war nur, dass Blair Witch Project auf einem Camcorder aufgenommen wurde und Kinos keine Videokassetten abspielen konnten, weshalb die Konvertierung notwendig war.

Neufassung gibt es vorerst nur in Großbritannien

Das bedeutet aber auch, dass die bekannte Version des populären Horrorfilms, die 1999 im Kino lief und später diverse Mal auf ProSieben und anderen Sendern gezeigt wurde, in den Augen der Macher falsch ist, weil sie von der ursprünglichen Vision, dem Look und Feel, abweicht.

Anzeige

Wer Blair Witch Project also ganz neu erleben will, der sollte sich unbedingt diese neue Version anschaffen. Es gibt nur einen Haken: Die besagte Neuauflage ist vorerst nur in Großbritannien erhältlich.

Monello wünscht sich zwar auch eine Veröffentlichung außerhalb von Großbritannien und eine Auswertung für Streaming-Dienste, aber bisher gibt es keine konkreten Pläne von Publisher Lionsgate dahingehend (Quelle: X).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.