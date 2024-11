„Stilvoll, sexy und ein wenig homoerotisch“: Für Gladiator 2 lohnt sich das Kinoticket

In wenigen Stunden kämpft sich Gladiator 2 in die hiesigen Kinos, aber bisher waren die Erwartungen an das Sequel eher verhalten. Immerhin handelt es sich bei dem originalen Gladiator um ein Meisterwerk. Jetzt sind die ersten Kritiken da.

Gladiator 2: Kritiken besser als gedacht

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind die ersten Kritiken zu Gladiator 2 eingeflogen. Dabei erreicht der kommende Kinofilm bislang eine Wertung von 77 Prozent, was so einige Fans vielleicht nicht erwartet hätten. Auf IMDb kann er sich über eine 7,1/10 freuen.

Insgesamt kann der Film tatsächlich viel Lob einstecken. Und obwohl er wohl seinen Vorgänger nicht übertrifft, soll das Sequel ein würdiger und vor allen Dingen sehr unterhaltsamer Nachfolger sein.

Schaut in den Trailer, um euch ein Bild zu machen:

Gladiator 2: Trailer

Überzeugend, unterhaltsam und mit großen Namen versehen

Hinter Gladiator 2 steht erneut Kultregisseur Ridley Scott, der immerhin schon das Original mit Russell Crowe verfilmt hatte. Da es sich um ein Sequel handelt, ist Crowe dieses Mal nicht dabei – stattdessen werdet ihr bekannte Schauspieler wie Paul Mescal (All of Us Strangers), Pedro Pascal (The Last of Us) oder auch Denzel Washington (Philadelphia) im Film sehen können.

Darum geht es: In Gladiator 2 verfolgt ihr das Schicksal von Lucius, dem Sohn von Maximus’ großer Liebe Lucilla. Lucius’ Heimatland wird von den Römern überrannt, sodass ihm nichts anderes übrig bleibt, als im Kolosseum für die Freiheit seiner Leute zu kämpfen.

Auf Rotten Tomatoes bezeichnet der Kritiker Jack King vom Magazin GQ den Film als „stilvoll, sexy und ein wenig homoerotisch“ (volles Review auf GQ). Kritiker loben die epischen Kampfszenen und bezeichnen den Film mehrmals als sehr unterhaltsam. Die meisten sind jedoch der Meinung, dass Gladiator 2 den ersten Teil nicht übertrifft – was ja aber nicht unbedingt etwas Schlimmes heißen muss.

Gladiator 2 erscheint am 14. November in den deutschen Kinos.

