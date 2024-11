„Wozu das alles noch?“: Tom Hanks spricht aus, was wir alle über Marvel und Disney denken

Schauspieler Tom Hanks hat sich in einem neuen Interview zu den Comic-Verfilmungen von Marvel und DC geäußert. Seiner Ansicht nach haben die Filme in den letzten 20 Jahren ihre Bedeutung verloren.

Gibt es eine sogenannte „Superhero Fatigue“ in der Filmwelt? Gemeint ist damit eine allgemeine Müdigkeit oder auch Überdrüssigkeit, was Comic-Verfilmungen von Marvel und DC angeht. Der legendäre Schauspieler und Oscar-Gewinner Tom Hanks hat dazu jedenfalls eine klare Meinung.

In einem neuen Interview mit Josh Horowitz hat sich der Forrest-Gump-Star unter anderem auch zum anhaltenden Trend der Superhelden-Filme geäußert. Seiner Ansicht nach haben diese Filme ihren Zenit überschritten. Dabei lobt er die Anfänge dieser Industrie sogar in den höchsten Tönen:

Ich glaube, es gab eine Zeit, und so habe ich mich auch gefühlt, in der wir diese fantastischen Filme von DC oder Marvel gesehen haben, um bessere Versionen von uns selbst zu sehen.

Hanks führt in dem Interview aber weiter aus, dass die Filme inzwischen alles erzählt haben und jetzt nichts mehr Neues kommt. Er hinterfragt dementsprechend die Sinnhaftigkeit der neuen Marvel- und DC-Filme:

Ich denke, wir hatten 20 Jahre Zeit, um diese Art von Dingen zu erforschen, und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir uns fragen: „Und was ist die Geschichte? Und was ist das Thema? Und was ist der Sinn dieses Films?“