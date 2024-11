Deadpool & Wolverine: Marvel-Blockbuster ab sofort bei Disney+

Der Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine hat einen Release-Termin für die Veröffentlichung auf Disney+. Demnach wird der Film Mitte November auf dem Streaming-Anbieter erscheinen.

Update vom 12. November 2024:



Das Warten hat ein Ende: Marvel-Fans können sich ab sofort Deadpool & Wolverine auf dem Streaming-Anbieter Disney+ ansehen.

Originalartikel vom 11. November 2024:

Deadpool & Wolverine: Release auf Disney+

Wer Deadpool & Wolverine im Kino verpasst hat oder Bock auf einen Rewatch hat, der sollte sich den 12. November im Kalender markieren, denn dann erscheint der Marvel-Film auf dem Streaming-Anbieter Disney+.

Deadpool & Wolverine erschien erstmals Ende Juli im Kino und hat sich in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres entwickelt. Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar konnte der Film bis heute über 1,3 Milliarden US-Dollar einspielen. Nur der Animationsfilm Alles steht Kopf 2 war dieses Jahr noch erfolgreicher im Kino.

Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass Deadpool & Wolverine aufgrund von expliziter Gewalt in den USA ein R-Rating erhalten hat. Kinder und Jugendliche ohne erwachsene Begleitung durften den Film also gar nicht regulär sehen. In Deutschland ist der dritte Deadpool-Film dagegen ab 16 Jahren freigegeben.

Den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch hier ansehen:

Deadpool & Wolverine – Trailer Deutsch

Kritiker und Publikum lieben Deadpool & Wolverine

In Deadpool & Wolverine trifft das Großmaul Deadpool (Ryan Reynolds) zum ersten Mal auf den legendären X-Men Wolverine (Hugh Jackman). Zusammen müssen die beiden die Zerstörung des gesamten Universums verhindern. Dafür versammeln sie ein Team aus bekannten Marvel-Figuren um sich.

Bei Kritikern und Publikum kam das chaotische Aufeinandertreffen sehr gut an. 78 Prozent aller Reviews bewerten den Marvel-Film positiv. Die Zuschauer sind sogar zu 94 Prozent mit Deadpool & Wolverine zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wer bisher noch kein Kunde von Disney+ ist, den Film aber unbedingt sehen will, der kann den Service bereits für 5,99 Euro pro Monat abonnieren.

