Dank Serien-Comeback: Disney+ drängelt sich an Netflix vorbei

The Old Man | Offizieller Trailer Deutsch

The Old Man | Offizieller Trailer Deutsch

Mit der zweiten Staffel The Old Man hat sich Disney+ die Spitze der Streaming-Charts gesichert. Netflix muss sich dagegen mit dem zweiten Platz begnügen. Den Trailer zur Thriller-Serie seht ihr oben.

The Old Man erobert die Streaming-Charts

Am 06. November ist die zweite Staffel The Old Man auf Disney+ gestartet. Offenbar erfolgreich, denn laut JustWatch ist aktuell keine andere Serie so gefragt in Deutschland wie der Thriller mit Jeff Bridges in der Hauptrolle (Quelle: JustWatch). Da muss sogar der deutsche Netflix-Hit Achtsam Morden Platz machen, der in der vergangenen Woche die Charts dominierte.

Anzeige

In The Old Man wird ein ehemaliger CIA-Agent, dargestellt von Jeff Bridges, von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Für einen ersten Eindruck von der Serie haben wir euch ganz oben den Trailer zur ersten Staffel eingebunden.

Anzeige

In The Old Man spielt Jeff Bridges einen ehemaligen CIA-Agenten. (© Disney)

The Old Man: Staffel 2 erhält schwache Kritiken

Die erste Staffel von The Old Man war 2022 ein echter Geheimtipp und kam bei Kritikern fast ausnahmslos gut an. Davon zeugt auch der extrem hohe Score von 97 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Die internationale Presse lobte damals vor allem die Performance von Jeff Bridges und John Lithgow und stellte fest, dass The Old Man trotz klassischer Elemente die Erwartungen der Zuschauer übertrifft.

Das Spionage-Genre ist so abgenutzt, dass man meinen könnte, es gäbe nicht mehr viel Neues zu tun, aber The Old Man widerlegt diese Erwartungen weitgehend, dank der hervorragenden Kombination von Jeff Bridges und John Lithgow. (Quelle: CNN

Die zweite Staffel schwächelt hingegen. Hier sind nur noch 62 Prozent aller Kritiken positiv. Bei den Usern ist sogar jeder zweite von der Serie enttäuscht. In den Rezensionen gibt es zahlreiche Beschwerden darüber, dass die erste Staffel wesentlich besser war. Schuld daran könnte der Autoren-Streik von 2023 sein, der diverse Produktionen in Mitleidenschaft gezogen hat.

Anzeige

Aktuell steht übrigens noch nicht fest, ob The Old Man eine dritte Staffel erhalten wird. Aber ungeachtet der Kritik zieht die Serie ja ziemliche viele Zuschauer an.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.