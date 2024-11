Junior Eurovision Song Contest: Hier könnt ihr ihn schauen und voten

Ihr seid Fans des ESC und habt Lust auf ein ganz besonderes Event? Dann könnt ihr euch beim Junior Eurovision Song Contest 2024 anschauen, wie sich der Gesangs-Nachwuchs schlägt.

Junior Eurovision Song Contest 2024: Alle Infos zum Wettbewerb

Wenn ihr sehen wollt, wie die jungen Talente beim Junior Eurovision Song Contest ihr Können unter Beweis stellen, dann solltet ihr euch den 16. November 2024 ab 18 Uhr frei halten. Denn an diesem Samstag treten in Madrid 17 Nachwuchs-Musiker mit diesen Songs (das komplette Album im Stream auf Amazon Music und Spotify) gegeneinander an:

Italien: Simone Grande – „Pigiama Party“ (via Spotify)

Simone Grande – „Pigiama Party“ (via Spotify) Estland: ANNABELLE – „Tänavad“ (via Spotify)

ANNABELLE – „Tänavad“ (via Spotify) Albanien: Nikol Çabeli – „Vallëzoj“ (via Spotify)

Nikol Çabeli – „Vallëzoj“ (via Spotify) Armenien: Leo – „Cosmic Friend“ (via Spotify)

Leo – „Cosmic Friend“ (via Spotify) Zypern: Maria Pissarides – „Crystal Waters“ (via Spotify)

Maria Pissarides – „Crystal Waters“ (via Spotify) Frankreich: Titouan – „Comme ci comme ça“ (via Spotify)

Titouan – „Comme ci comme ça“ (via Spotify) Nord-Mazedonien: Ana & Aleksej – „Marathon“ (via Spotify)

Ana & Aleksej – „Marathon“ (via Spotify) Polen: Dominik Arim – „All Together“ (via Spotify)

Dominik Arim – „All Together“ (via Spotify) Georgien: Andria Putkaradze – „To My Mom“ (via Spotify)

Andria Putkaradze – „To My Mom“ (via Spotify) Spanien: Chloe DelaRosa – „Como La Lola“ (via Spotify)

Chloe DelaRosa – „Como La Lola“ (via Spotify) Deutschland: Bjarne – „Save The Best For Us“ (via Spotify)

Bjarne – „Save The Best For Us“ (via Spotify) Niederlande: Stay Tuned – „Music“ (via Spotify)

Stay Tuned – „Music“ (via Spotify) San Marino: Idols SM – „Come Noi“ (via Spotify)

Idols SM – „Come Noi“ (via Spotify) Ukraine: Artem Kotenko – „HEAR ME NOW“ (via Spotify)

Artem Kotenko – „HEAR ME NOW“ (via Spotify) Portugal: Victoria Nicole – „Esperança“ (via Spotify)

Victoria Nicole – „Esperança“ (via Spotify) Irland: Enya Cox Dempsey – „Le Chéile“ (via Spotify)

Enya Cox Dempsey – „Le Chéile“ (via Spotify) Malta: Ramires Sciberras – „Stilla Ċkejkna“ (via Spotify)

Voten könnt ihr für euren Favoriten ab Freitag, den 15. November 2024 auf junioreurovision.tv. Alle Teilnehmer aus den 17 europäischen Ländern könnt ihr euch auch noch mal auf dem Junior-ESC-Youtube-Channel anschauen:

Unter dem Motto „Let’s Bloom“ wird der Junior Eurovision Song Contest dieses Jahr im spanischen Madrid ausgetragen. Das für Tenniswettbewerbe bekannte Caja Mágica südlich der bekannten Metropole ist diesmal der Veranstaltungsort.

Eigentlich hätte Frankreich als Siegerland den Junior Eurovision Song Contest ausrichten sollen, allerdings lehnten die Franzosen nach zwei veranstalteten Junior-ESC-Shows innerhalb von drei Jahren das Event ab.

Auch Spanien hat im Junior Eurovision Song Contest schon Routine. Neunmal waren die Spanier bei dem Wettbewerb vertreten, sechsmal konnten sie auf das Siegertreppchen steigen. Den ersten Platz holte sich Spanien aber nur einmal: mit „Loviu“ von Sandra Valero.

Junior Eurovision Song Contest 2024: Wer führt durch die Veranstaltung?

Drei Hosts werden den Nachwuchs-Contest dieses Jahr moderieren. Ruth Lorenzo sollte ESC-Fans als spanische Gewinnerin aus dem Jahr 2014 mit „Dancing In The Rain“ noch ein Begriff sein. Mit Melani García hat sie die spanische Vertreterin vom Junior Eurovision 2019 an ihrer Seite – komplettiert wird das Trio von Schauspieler Marc Clotet.

Wo könnt ihr den Junior Eurovision Song Contest 2024 zu sehen?

Hierzulande könnt ihr den Wettbewerb per eurovision.de und KiKA ab 18 Uhr schauen. Aber auch auf dem Youtube-Channel des Junior Eurovision Song Contests könnt ihr die Austragung verfolgen.

Eine weitere Neuerung gibt es für alle ESC-Fans, die einfach nur gerne zuhören: Der Nachwuchs-Wettbewerb wird dieses Jahr erstmals auch im Radio gesendet. „Die Maus“ vom WDR überträgt mit dem Moderations-Duo Annika Witzel und Max Plate die Show live als Hörfassung.

Das „Maus-Radio“ ist per DAB+ in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, Berlin, Brandenburg und Bremen empfangbar, zudem wird es in der ARD Audiothek einen Livestream zur gesamten Veranstaltung geben.

