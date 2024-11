Nintendo haut Überraschung raus: Neue App macht Spotify Konkurrenz

Damit dürften die wenigsten Nintendo-Fans gerechnet haben: Der Gaming-Gigant geht unter die Streaming-Anbieter. Mit Nintendo Music präsentiert der Publisher eine App, mit der ihr stundenlang eure Lieblings-Soundtracks anhören könnt – allerdings nur unter einer Voraussetzung.

Nintendo Music tritt gegen Spotify an

Nintendo hat Fans mit einer neuen Streaming-App überrascht – das Unternehmen hat auf Twitter Nintendo Music vorgestellt, eine App, mit der ihr euch die Soundtracks aus euren Lieblingsspielen anhören könnt.

In der Musik-Streaming-App erwarten euch Songs und Kompositionen aus rund 40 Jahren Nintendo-Geschichte – vom NES über den GameCube bis hin zur Switch. Die größten Franchises wie Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid und Animal Crossing sind hier natürlich vertreten.

Nintendo Music bietet neben der großen Song-Auswahl auch einige clevere Features wie zum Beispiel persönliche Empfehlungen und die Option, Spoiler auszublenden, damit euch bestimmte Tracks nicht große Boss-Kämpfe oder Plot-Twists verraten.

Außerdem könnt ihr die Songs, die als Hintergrundmusik konzipiert wurden, auf bis zu 60 Minuten strecken oder in einer Schleife endlos wiederholen lassen. Darüber hinaus sind natürlich auch verschiedene Playlists für unterschiedliche Stimmungen mit an Bord, wie ihr es bereits von anderen Musik-Streaming-Apps kennt.

Die App ist ab sofort auf iOS- und Android-Geräten verfügbar. Allerdings benötigt ihr für die Nutzung ein Nintendo-Switch-Online-Abo. Der Zugriff auf die neue Musik-App ist kostenfrei exklusiv in der Mitgliedschaft enthalten. (Quelle: Nintendo)

Nintendo Switch Online: Neuer Vorteil in eurem Abo

Mit der Music-App fügt Nintendo seinem Switch-Online-Abo einen weiteren originellen Vorteil hinzu und setzt sich damit auf seine ganz eigene Weise von den Angeboten der Konkurrenz wie Xbox Game Pass und PlayStation Plus ab.

Fans können sich mit Nintendo Switch Online jetzt damit nicht nur kostenlose Inhalte für Switch-Spiele wie Mario Kart 8 oder den Zugriff auf zahlreiche Retro-Games sichern, sondern bekommen auch noch eine ganz besondere Spotify-Alternative gratis dazu.

Ist eure Nintendo Switch auf dem neuesten Stand? Das jüngste Update hat einige Probleme behoben:

