Nintendo haut neues Gadget für 100 Euro raus – nach drei Wochen ist es schon gehackt

Nintendo hat kürzlich einen interaktiven Wecker mit praktischen Features veröffentlicht, der besonders Gaming-Fans einen spielerischen Start in den Tag ermöglichen soll. Der Alarmo bietet standardmäßig verschiedene Motive aus beliebten Spielen wie Mario Kart und Animal Crossing. Doch kaum auf dem Markt, hat ein cleverer Hacker schon Wege gefunden, dem Gerät mehr Individualität zu verleihen.

Nintendo-Wecker kurz nach Release bereits gehackt

Alarmo heißt Nintendos Wecker, der mit einem Hauch von Gamification auch das lästigste Aufwachen zu seinem positiven Erlebnis machen soll. Er bietet neben 35 verschiedenen Weckrufen aus Nintendo-Klassikern auch die passenden Hintergrundbilder. Ein Hacker, bekannt als „GaryOderNichts“, hat sich aber bereits Wochen nach Release daran gemacht, den Alarmo technisch zu knacken.

Auf Social Media zeigte er in einem kurzen Video sein erstes Ergebnis: einen selbst gestalteten Alarm-Hintergrund, der das offizielle Design ersetzt. Dafür musste er die Firmware des Weckers knacken und über einen USB-Stick modifizieren, wie er in seinem Blog beschreibt. Dieser Hack könnte den Weg für weitere Anpassungen ebnen, die den Nintendo-Wecker bald zu einem ganz persönlichen Gadget machen könnten (Quelle: GaryOderNichts).

Damit hat Nintendo vermutlich nicht gerechnet (© Nintendo)

Alarmo: Was hat Nintendos Wecker eigentlich zu bieten?

Das kleine Gadget soll es laut Nintendo ganz schön in sich haben. So bietet es nicht nur Sounds und Bilder, sondern auch einen Bewegungssensor, der registrieren soll, ob ihr euch im Bett noch hin- und her wälzt. Je nachdem, wie aktiv ihr seid, wird der Alarm leiser, bis er schließlich verstummt, wenn ihr aufsteht. Für Nintendo-Fans ist das quasi wie eine Mini-Quest am Morgen, mit der das Aufstehen fast zur Nebensache wird. Die Verbindung zum Nintendo-Account eröffnet euch außerdem die Möglichkeit, regelmäßig neue Themes und Updates zu erhalten – wie ein kleiner DLC fürs Bett (Quelle: Nintendo).

Wenn ihr euch dieser Aufgabe künftig selbst stellen möchtet, könnt ihr euch den Nintendo Alarmo für 99,99 Euro im deutschen Nintendo-Store sichern (jetzt bei Nintendo ansehen). Anfang nächsten Jahres soll er außerdem regulär in den Handel kommen.

