„Warum macht Nintendo immer so komischen Mist?“ Zelda-Fans regen sich über Switch-2-Feature auf

Ein Wechselbad der Gefühle für Fans von The Legend of Zelda: Für die Switch-2-Editionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom führt Nintendo endlich eine langersehnte Option ein – allerdings nicht so, wie es sich die Spieler vorgestellt haben.

Nintendo verschlimmbessert Zelda-Feature auf der Switch 2

Dass Waffen bereits nach kurzer Nutzung ihren Geist aufgeben, ist einer der wenigen Kritikpunkte an den ansonsten hochgelobten Zelda-Highlights Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Mit den Switch 2 Editionen wird Nintendo Spielern auf skurrile Art die Möglichkeit bieten, Items im Inventar zu reparieren – und zwar durch die neue Nintendo-App. In der App werdet ihr die Anwendung Zelda Notes finden, mit der ihr täglich Ingame-Boni freischalten könnt. Unter anderem auch die Option, einen eurer Gegenstände zu reparieren.

Die täglichen App-Boni für BotW und TotK werden willkürlich generiert und können alternativ auch aus bestimmten Gerichten oder Gesundheits-Boosts bestehen. Es ist also nicht davon auszugehen, dass ihr beim Zocken auf der Switch 2 allzu häufig in den Genuss von Reparaturmöglichkeiten kommen werdet. (Quelle: VGC)

Zelda-Fans kritisieren Nintendos Switch-2-App

Dass Nintendo eines der meistgewünschten Features für die Zelda-Hits der Switch in seine hauseigene App auslagert, sorgt in der Reddit-Community für jede Menge Ärger – viele wollen einfach nur das Spiel zocken, ohne sich zusätzlich noch eine App aufs Handy zu laden, die sie täglich öffnen müssen.

Selbst die Spieler, die das Abnutzungs-Feature in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gut finden, halten von der zusätzlichen Nintendo-App überhaupt nichts.

Warum macht Nintendo immer so komischen Mist? Reddit-Nutzer Blue_Calx

Je mehr ich über die Switch 2 höre, desto weniger möchte ich eine haben. Es fühlt sich so an als würde Nintendo eine ganze Reihe von falschen Entscheidungen treffen. Reddit-Nutzer Browna

Ich hatte nie wirklich den Wunsch, meine Waffen in diesen Spielen zu reparieren. Sie sind wegen der Balance dafür gar nicht konzipiert. Trotzdem finde ich es bescheuert, das in einer App zu machen. Reddit-Nutzer Dat_Boi-Teo

