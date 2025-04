Nintendo-Fan campt für eine Switch 2 zwei Monate vor einem Store, den es noch gar nicht gibt

Manche Gamer wollen die Switch 2 so schnell wie möglich in den Händen halten – und setzen dafür alles auf eine Karte. Ein besonders engagierter Fan geht sogar so weit, dass er jetzt schon vor einem Store campt – obwohl dieser noch nicht einmal eröffnet ist.

YouTuber zieht für Nintendo-Camping nach San Francisco

Dass Fans beispielsweise für Konzerte, iPhones oder Sammlerstücke tagelang vor Läden oder Veranstaltungsorten campieren, ist nichts Neues. Doch ein junger YouTuber setzt neue Maßstäbe: Er hat nicht nur seine Wohnung aufgegeben, sondern ist über 1.200 Kilometer weit nach San Francisco geflogen – nur um vor der Baustelle eines Nintendo-Stores zu campen (Quelle: Super Café@YouTube).

Die neue Filiale öffnet erst am 15. Mai 2025, die Switch 2 erscheint sogar noch später – am 5. Juni. Der YouTuber Super Café sitzt dennoch bereits mit Campingstuhl, Proteinriegeln, Kamera und viel Ausdauer vor Ort. Laut eigener Aussage war das eine „schreckliche finanzielle Entscheidung“ – aber bisher zieht er es durch und versorgt seine Community regelmäßig mit Videos und Livestreams.

Das Ganze ist eine Mischung aus PR-Stunt, echter Fanliebe und moderner Popkultur. Ob sich der Aufwand am Ende auszahlt, erfahren seine Zuschauer spätestens am 5. Juni 2025. Der einfachere Weg ist übrigens die Vorbestellung der Konsole.

Unterstützung aus der Nintendo-Community

Während viele diese Aktion wohl eher skurril finden dürften, erhält Super Café Rückhalt aus der Community. Zahlreiche Nintendo-Fans sprechen ihm Mut zu (Quelle: Super Café@YouTube):

Es wird Geschichte geschrieben! xiGigixi@YouTube,

Willkommen in der Bay Area! Ich freue mich riesig über den neuen Store. Hoffentlich sehen wir uns am Eröffnungstag – viel Glück bei deinem Vorhaben! JQAlchemist@YouTube,

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, vor einem noch nicht eröffneten Laden zu warten. LMAO. Aber im Ernst: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Viel Erfolg – ich werde dranbleiben! jimmymullen@YouTube.

