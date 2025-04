Nintendo Switch 2 Editions: Für neue Zelda-Fans ist der Deal nur noch lächerlich

Für die Switch 2 bringt Nintendo eines seiner größten Meisterwerke zurück. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird auf der neuen Konsole noch besser aussehen. Wenn ihr das acht Jahre alte Spiel komplett erleben wollt, müsst ihr aber draufzahlen.

Nintendo Switch 2 Editions ohne DLC

The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommt direkt zum Launch der Konsole eine Nintendo Switch 2 Edition. Neue Fans müssen für die aufgehübschte Version des Open-World-Hits ganze 80 Euro auf den Tisch legen. Wer das Spiel bereits besitzt, kann für 10 Euro upgraden. Zusätzlich sind die Upgrades für Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket kostenlos.

Für neue Fans, die Zelda: Breath of the Wild bisher verpasst haben, ist der Deal jetzt noch ein wenig schlechter geworden. Der Nintendo-Support bestätigt, dass die beiden Erweiterungen für das Spiel nicht in der Switch 2 Edition enthalten sein werden. The Master Trials und The Champions’ Ballad kosten im eShop 19,99 Euro (im My Nintendo Store ansehen). Immerhin sollt ihr beide DLC aber weiterhin verwenden können, wenn ihr sie auf der Switch 1 bereits gekauft habt.

Nintendo Switch 2 Editions stehen im Zentrum von Unsicherheit. Zunächst hatte der Nintendo-Support erklärt, dass die Upgrades für die Switch 2 nur als Download-Code vorliegen. YouTuber Nintendo Prime erhielt später die Antwort, dass Spiel und Upgrade zusammen auf einer Cartridge enthalten seien. Eine definitive Antwort liegt noch nicht vor.

