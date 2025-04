Verwirrung um Switch 2 Editions: Nintendo widerspricht sich selbst

Mit einer Switch 2 Edition bekommen alte Spiele für die Switch 1 einen neuen Anstrich. Nintendo scheint zunächst bestätigt zu haben, dass in der Box einer Switch 2 Edition ein Download-Code für das Upgrade steckt. Es gibt aber auch Widerspruch.

Update vom 9. April: Auch YouTuber Nintendo Prime hat sich jetzt an den Nintendo Support gewendet und eine ganz andere Antwort erhalten. Laut dem Team des My Nintendo Store steckt in einer physischen Nintendo Switch 2 Edition eine Cartridge, auf der das Update für Switch 2 bereits enthalten ist. Ein Download-Code kommt demnach nur zum Einsatz, wenn Spieler bereits das Spiel für die Switch 1 besitzen und das Update separat dazukaufen (Quelle: X/Twitter).

Originalmeldung vom 7. April:

Was steckt in einer Nintendo Switch 2 Edition?

Nintendo verpasst einigen Switch-Spiele ein kostenpflichtiges Upgrade auf der Switch 2. Eine sogenannte Switch 2 Edition können neue Fans auch als komplett eigenständiges Spiel kaufen – zum Preis von 79,99 Euro.

Für einen solchen Preis sollten Fans erwarten können, zumindest das Spiel in der Box zu bekommen. Oder? Laut Does it play? auf X (früher Twitter) hat der Nintendo Support UK jetzt bestätigt, dass ihr beim Kauf stattdessen die Cartridge für das Switch-1-Spiel erhaltet zusammen mit einem Download-Code für das Upgrade auf die Switch 2.

Ein Mitarbeiter beim Nintendo-Support kann auch Fehler machen und Nintendo hat sich anderweitig noch nicht zur Code-Problematik geäußert. Nutzer Wario 64 merkt auf X/Twitter außerdem an, dass Nintendo gerade erst die Game-Key Cards für die Switch 2 vorgestellt haben, mit denen sich Spiel und Upgrade ganz einfach kombinieren ließen (Quelle: X/ Twitter).

Auf der Verpackung einer Nintendo Switch 2 Edition schreibt Nintendo, dass ihr beim Kauf die „Nintendo Switch-Software und das Nintendo Switch 2 Upgrade Pack“ erhaltet. Von einem Downloade-Code ist hier nicht die Rede, doch die Beschreibung ist auch recht vage gehalten.

Ihr bekommt das Spiel für die Switch 1 und ein Upgrade Pack, doch in welcher Form? (© Nintendo)